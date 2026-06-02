Cette pluie d’étoiles filantes traverse le ciel en plein jour : voici la date exacte et l’heure pour l’observer depuis la France

Chaque année, un spectacle céleste attire les amateurs d’astronomie et les curieux du ciel : la pluie des Ariétides. Principalement visible en journée, cette pluie d’étoiles filantes est annoncée comme l’un des phénomènes astronomiques les plus intenses et intrigants de 2026. Le mercredi 10 juin, le ciel français devrait offrir un véritable déluge lumineux, une belle occasion pour lever les yeux.

La pluie des Ariétides, qu’est-ce que c’est ?

La pluie des Ariétides, réputée pour son intensité, peut atteindre jusqu’à 60 météores par heure, raconte Le Journal des Femmes. Ces étoiles filantes filent à une vitesse impressionnante de 39 km/s et passent souvent inaperçues en plein jour à cause du Soleil. Pourtant, à l’aube du 10 juin, une fenêtre d’observation favorable se présente, permettant de les repérer.

La fenêtre d’observation idéale se situe entre 4h15 et 5h15 du matin, quand le ciel est encore sombre et que la constellation du Bélier, point d’origine des météores, commence à s’élever à l’Est. Il est conseillé de laisser les yeux s’habituer à l’obscurité pendant environ 15 minutes pour augmenter les chances de voir les traînées lumineuses.

Comment l’observer au mieux

Observer les Ariétides demande un peu de préparation et des conditions adaptées pour une observation astronomique. Les spécialistes recommandent d’éviter jumelles et télescopes : ces instruments réduisent le champ de vision nécessaire pour suivre les météores imprévisibles.

En se tournant vers le Nord-Est et l’Est, on peut espérer voir des phénomènes rares comme les « effleureurs de Terre », des météores qui traversent l’atmosphère presque à l’horizontale et laissent de longues traînées près de l’horizon. Se mettre à l’abri de la lumière de la Lune gibbeuse décroissante aide aussi l’adaptation visuelle.

Si vous ne pouvez pas observer cette fois, pas de panique : la Terre traverse ce courant de débris chaque année entre mi-mai et fin juin. Une nouvelle occasion se présentera début juin 2027 pour admirer les Ariétides.

D’où viennent les Ariétides ?

L’origine exacte des Ariétides fait encore l’objet de débats parmi les scientifiques, mais deux corps sont souvent évoqués : la comète 96P/Machholz et l’astéroïde Icare. Les astronomes tracent ces météores avec des radars, en détectant les traînées ionisées qu’ils laissent dans la haute atmosphère.

Cette exploration scientifique révèle la complexité du ciel et le mystère qui entoure ces phénomènes. Pour chercheurs et observateurs amateurs, assister à ce défilé météoritique éphémère représente un vrai défi, et une récompense visuelle mémorable.

Un rendez-vous à ne pas rater

La pluie des Ariétides offre une belle opportunité d’admirer l’immensité et la beauté de l’univers. Pour les résidents français et les passionnés d’astronomie, cette fenêtre de tir avant l’aube du 10 juin est une invitation à vivre un événement à la fois majestueux et discret. Ceux qui voudront en savoir davantage seront récompensés par la vue impressionnante des traînées lumineuses traversant le ciel, une expérience qui pousse à réfléchir sur notre place dans l’Univers et à attendre déjà l’édition suivante.