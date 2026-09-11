C’est l’arbre portant l’un des agrumes les plus onéreux au monde : comment le faire pousser en pot et récolter du « caviar » sur votre balcon

Des chercheurs de l’université de Floride ont relevé, en 2020, des prix atteignant 32 USD pour 80 grammes de finger lime sur des marchés spécialisés. Il n’existe pas de classement officiel désignant cet agrume comme le plus onéreux au monde, mais ce genre de relevé donne une idée du caractère gastronomique du produit et de sa faible offre.

Le fruit, allongé et étroit, doit son surnom de caviar citrique à ses petites vésicules de jus rondes et brillantes, qui se détachent en billes lorsqu’on presse doucement l’écorce coupée en deux. Sous la dent, elles éclatent et libèrent une saveur acide proche des autres agrumes, mais avec une texture qui n’a rien à voir avec les quartiers d’une orange ou d’un citron.

Selon la variété, la coloration va du vert au jaune, en passant par le rouge, le violet ou le marron.

La rareté du fruit et la difficulté à le trouver frais dans le commerce expliquent en partie l’intérêt croissant pour sa culture domestique, notamment en pot sur balcon ou terrasse, rapporte Los Andes.

Le pot, premier facteur de réussite

Le drainage conditionne tout. Les agrumes ont besoin d’humidité, mais leurs racines ne supportent pas d’être constamment détrempées. Un grand pot avec des trous dégagés et un substrat aéré permet d’arroser en profondeur sans que l’eau stagne. Le mélange doit retenir un peu d’humidité sans se compacter, et le contenant lui-même doit rester stable : la plante, épineuse, gagne en volume avec le temps et il faut prévoir un rempotage progressif à mesure que les racines occupent l’espace.

Côté lumière, la Royal Horticultural Society recommande un emplacement très lumineux et protégé. L’université de Californie précise que le finger lime a besoin de plusieurs heures de soleil par jour, avec une protection pendant les heures de forte chaleur. Sur un balcon très exposé, une ombre légère l’après-midi évite le stress en plein été.

L’arrosage doit rester régulier pendant la croissance, avec un léger séchage de la surface entre deux apports, en évitant d’alterner sécheresse extrême et engorgement. En hiver, les besoins en eau diminuent naturellement.

Le vent mérite aussi une attention particulière : les branches et les épines peuvent égratigner la peau fine des fruits. Mieux vaut installer l’arbre dans un secteur abrité et dégager régulièrement les branches pour éviter tout contact entre épines et fruits.

Le froid reste le principal point de vigilance. Le finger lime tolère moins les basses températures que de nombreux agrumes courants, et l’UC Agriculture and Natural Resources conseille de le protéger dès que les températures approchent 0 °C. La culture en pot offre justement cet avantage : le récipient peut être déplacé vers une galerie, une serre froide ou tout autre lieu abrité lors d’un épisode de gel.

La floraison survient aux périodes chaudes, suivie du développement des fruits allongés. Les plants issus de graines mettent plusieurs années avant de produire des récoltes significatives, alors que les sujets greffés fructifient généralement plus tôt.

Une fois les fruits développés, il faut les récolter sans attendre : contrairement à d’autres agrumes, le finger lime ne continue pas à mûrir après avoir été détaché de l’arbre. La méthode consiste à couper le fruit, à l’ouvrir en deux puis à presser légèrement la peau pour libérer les vésicules sans les écraser.

Ces perles peuvent ensuite être déposées directement sur un plat froid ou ajoutées en toute fin de préparation, la même touche qui a fait la réputation du fruit dans les poissons, fruits de mer, desserts et cocktails haut de gamme.

Cultiver un finger lime sur un balcon ne garantit pas des récoltes abondantes rapidement. L’intérêt tient autant à la rareté de la plante et à sa valeur ornementale qu’à la perspective, avec du soleil, un pot bien drainé et une protection hivernale, de récolter un jour ses propres perles de caviar citrique.