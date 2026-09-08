Elle a creusé un étang à 14 ans pour un devoir de classe : 9 ans plus tard, des biologistes n’en reviennent pas de ce qui vit dans son jardin

Un simple trou creusé pour un devoir de lycée en 2017 s’est transformé en refuge sauvage bourdonnant de vie. Grenouilles, crapauds, nénuphars : neuf ans plus tard, que reste-t-il du jardin d’origine ?

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Claire Morel
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Elle a creusé un étang à 14 ans pour un devoir de classe : 9 ans plus tard, des biologistes n'en reviennent pas de ce qui vit dans son jardin
Elle a creusé un étang à 14 ans pour un devoir de classe : 9 ans plus tard, des biologistes n’en reviennent pas de ce qui vit dans son jardin © RSE Magazine

En 2017, à 14 ans, Maggie a creusé une mare dans le jardin de ses parents, dans la vallée de Shenandoah, en Virginie. L’idée lui venait d’un projet scolaire pour son cours d’agriculture au lycée. Neuf ans plus tard, en 2026, à 23 ans, elle entretient toujours ce point d’eau devenu un petit monde vivant à part entière, que la famille appelle « Maggie’s Pond ».

L’histoire est racontée par son père, Steven David Johnson, photographe, dans le magazine National Wildlife, dans son numéro de printemps 2026 édité par la National Wildlife Federation. Avant de prendre la pelle, à l’automne 2017, l’adolescente a comparé les modèles de bassins, leur profondeur, leur revêtement et l’aménagement des berges.

Elle a ensuite creusé elle-même, à la main, un trou circulaire d’environ 12 pieds de diamètre, soit 3,66 mètres. La mare a été remplie d’eau au printemps 2018.

Quelques semaines plus tard, des crapauds d’Amérique sont venus s’y reproduire, sans avoir été introduits ni relâchés par la famille. Un simple trou d’eau avait suffi à les attirer. Auparavant, le terrain n’était qu’un carré de pelouse clairsemée où l’on n’entendait, l’été, que le chant des grillons.

Une clôture à 600 dollars contre les chats, des plantes chaque année

Autour de la mare, Steven et Anna Maria, les parents de Maggie, ont apporté terre, pierres et plantations en paliers peu profonds. La famille a appris que les espèces indigènes favorisent la biodiversité et a choisi de border l’eau avec du céphalanthe occidental, de l’eupatoire maculée et de la pontédérie cordée, des plantes qui nourrissent et abritent pollinisateurs et amphibiens.

Des nénuphars blancs ont ensuite été plantés directement dans l’eau, offrant un support de ponte aux grenouilles et aux invertébrés aquatiques.

Le jardin a obtenu la certification « Certified Wildlife Habitat » de la National Wildlife Federation, qui atteste la présence de nourriture, d’eau, d’un abri et de zones de reproduction pour la faune locale.

Ce résultat a un coût. La famille a dépensé environ 160 dollars au départ pour le revêtement, les plantes et les outils, puis environ 100 dollars chaque année en végétaux. À l’été 2025, elle a installé une clôture d’environ 600 dollars pour protéger les abords contre les chats. Rien ici ne fonctionne tout seul : c’est un entretien constant qui maintient la mare en vie, pas une installation laissée à l’abandon.

Le soir, en 2026, les rainettes versicolores et les grenouilles vertes se mêlent au concert. Ces espèces étaient absentes du paysage sonore de l’été 2017, quand seuls les grillons occupaient le silence du jardin.

Selon la National Wildlife Federation, cette transformation montre qu’un projet d’habitat modeste peut faire une différence concrète dès lors qu’il réunit les éléments de base nécessaires à la faune : nourriture, eau, abri et plantes indigènes adaptées. L’organisation rappelle qu’un simple bassin de jardin ne peut, à lui seul, inverser la perte de biodiversité à grande échelle.

Mais il peut créer une poche d’habitat qui soutient réellement des populations locales, sans nécessiter de réserve naturelle ni de projet de grande ampleur.

Neuf ans après avoir pris une pelle pour un devoir noté, Maggie observe toujours, chaque soir, le même trou d’eau qu’elle a creusé seule à 14 ans.

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