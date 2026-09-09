Ce que vous ne devriez jamais faire avec un noyau d’avocat, c’est le jeter : au four, il devient un accessoire de jardin très utile

Vous jetez vos noyaux d’avocat à la poubelle ? Un simple passage au four peut les transformer en engrais, paillis ou étiquette de jardin. La technique surprenante qui change tout, expliquée en détail.

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Claire Morel
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Ce que vous ne devriez jamais faire avec un noyau d'avocat, c'est le jeter : au four, il devient un accessoire de jardin très utile
Ce que vous ne devriez jamais faire avec un noyau d’avocat, c’est le jeter : au four, il devient un accessoire de jardin très utile © RSE Magazine

Le noyau d’avocat, généralement jeté à la poubelle après consommation, peut devenir une ressource utile au jardin. Un simple passage au four, suivi d’un séchage, suffit à le transformer en paillis, en engrais naturel ou en étiquette pour les plantations.

« On jette presque toujours le noyau d’avocat à la poubelle », observe le site L’Ami des Jardins.

Du phosphore et du potassium utiles aux racines

Le noyau renferme du phosphore, du calcium, du potassium ainsi que des vitamines B, C et D, utiles aux racines des plantes, selon des experts cités par le site. Il contient aussi des tanins et des flavonoïdes, qui nourrissent le sol et soutiennent les défenses naturelles des végétaux.

Sa décomposition prend du temps : un noyau entier met 6 à 12 mois à se dégrader, contre 1 à 3 mois une fois broyé, précise L’Ami des Jardins.

Un séchage au four pour durcir la matière

Le passage au four rend le noyau sec et dur, facile ensuite à râper ou à concasser. Ce séchage rapide limite aussi les risques de moisissures dans les pots et le compost.

CityMagazine recommande de saupoudrer légèrement une poudre très sèche de noyau, une fois par mois, sur les plantes d’intérieur, en guise d’engrais naturel. Râpé plus grossièrement, le noyau peut aussi se disperser en une pincée au pied des tomates, des rosiers ou des plantes aromatiques, avant d’être recouvert d’un peu de terre. Plusieurs jardiniers cités par le magazine renouvellent ce geste chaque mois.

Autre usage : la râpure de noyau, bouillie quinze minutes dans deux tasses d’eau puis diluée à un volume pour trois, donne une décoction à pulvériser le soir sur le feuillage. Elle agit comme un engrais foliaire léger et, de façon empirique, comme répulsif contre certains insectes.

Des noyaux séchés puis mélangés à la terre améliorent la rétention d’eau. Pleine Vie conseille, de son côté, de concasser des noyaux secs en morceaux de 2 à 3 cm pour remplacer les billes d’argile et le paillis du commerce, au pied des plants de tomates.

Une fois râpée ou réduite en petits éclats, la matière s’intègre aussi beaucoup plus vite dans le compost qu’un noyau entier, et enrichit plus rapidement le futur terreau.

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