Ce dont votre citronnier a besoin en avril pour prospérer et produire des fruits volumineux et abondants

Les citronniers, avec leur feuillage persistant brillant et leurs fleurs parfumées, apportent une touche solaire et vivifiante à nos intérieurs et jardins. Leur charme va bien au‑delà de l’esthétique : ils donnent l’impression d’un éternel air de vacances et mettent au défi les jardiniers amateurs qui veulent les maîtriser. L’arrivée des premiers fruits est souvent très satisfaisante. Cependant, la période qui va de la fin de l’hiver au début du printemps est déterminante pour ne pas compromettre la saison des agrumes. Voici comment transformer un citronnier capricieux en un arbre généreux.

D’où viennent les citronniers et ce qu’ils aiment

Originaire du Nord‑Est de l’Inde et de la Chine, le citronnier préfère les climats subtropicaux et un bon ensoleillement. Les températures nocturnes et diurnes doivent rester régulièrement au‑dessus de 15,6;18,3 °C avant de le laisser dehors en permanence. Cultivé en pleine terre, il peut atteindre une largeur de 3,05 à 4,57 m et une hauteur de 3,05 à 6,10 m. En pot, il reste plus compact, ce qui le rend pratique pour les petits espaces.

Pour bien se développer, il faut penser à fertiliser pendant la saison de croissance, et un fertilisant organique peut être une excellente option. Paris Lalicata, experte en agrumes et interrogée par Homes and Gardens, recommande d’appliquer un engrais spécifique pour agrumes toutes les 4-6 semaines pour assurer une croissance optimale.

Rempoter et gérer le sol

Le printemps est la période idéale pour rempoter les citronniers, et suivre les étapes essentielles peut garantir une croissance réussie. Les signes qu’il faut agir sont l’apparition de racines dans les trous de drainage et une plante qui devient instable. Annie Morton, spécialiste des plantes, conseille de choisir un pot 25 % plus grand pour éviter une rétention excessive d’humidité, cause fréquente de la pourriture des racines. Un bon drainage est indispensable : ajoutez une couche de gravier horticole et utilisez un terreau bien drainant et légèrement acide.

Sortir le citronnier et l’acclimater

Dès que la menace de gel est passée, prévoyez une transition progressive vers l’extérieur. L’arbre doit recevoir au moins 6-8 heures de soleil par jour, ce qui est nécessaire à sa vitalité. Quand il est encore à l’intérieur, une fenêtre bien ensoleillée, de préférence orientée vers le sud, convient très bien. Katie Sunderlage recommande d’acclimater le citronnier progressivement à l’extérieur pour éviter le choc thermique.

Surveillez les ravageurs

Le printemps favorise aussi l’apparition de parasites comme les pucerons, et un répulsif naturel peut aider à les contrôler. Un jet d’eau puissant permet de contrôler ces nuisibles de façon écologique. Inspecter régulièrement les jeunes pousses est important pour garder l’arbre en bonne santé.