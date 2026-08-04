Canicule : tous les jardiniers utilisent cette astuce pour leur citronniers et ils sont sauvés de la chaleur

Placer des boîtes en carton autour d’un citronnier protège l’arbre de la chaleur sans recourir à des produits coûteux, explique le média argentin TN. La méthode gagne du terrain chez les jardiniers amateurs, séduits par son faible coût et sa simplicité : il suffit de poser du carton ondulé, sans encre ni ruban adhésif, sur la terre autour de la base de l’arbre, puis de le recouvrir d’une couche de paillis ou de terre meuble.

Le principe repose sur trois effets. D’abord, le carton retient l’humidité du sol en réduisant l’évaporation, ce qui permet d’espacer les arrosages pendant les mois les plus chauds de l’année. Ensuite, il bloque la lumière dont les graines de mauvaises herbes ont besoin pour germer, limitant leur apparition sans passer par des herbicides.

Enfin, en se décomposant, il enrichit la terre en matière organique et favorise l’activité des vers de terre et des micro-organismes utiles au développement de l’arbre.

Cette couverture aide aussi à stabiliser la température autour des racines superficielles du citronnier, particulièrement sensibles aux variations brutales de chaleur propres aux agrumes.

Un espace de 10 centimètres à respecter autour du tronc

Le principal risque de cette technique tient à un détail souvent négligé : ne jamais appuyer le carton directement contre le tronc. Si l’humidité reste collée à l’écorce, elle peut favoriser l’apparition de champignons et la pourriture des racines.

Pour l’éviter, il faut découper le carton en laissant un espace libre d’au moins 10 centimètres autour du tronc. Le carton s’humidifie légèrement avant d’être posé, pour mieux adhérer à la terre, puis se recouvre d’une couche de 3 à 5 centimètres de paillis, de terre ou de résidus de taille.

Un arrosage par-dessus permet de fixer l’ensemble des couches. Cette même méthode fonctionne aussi bien sur d’autres arbres fruitiers ou dans des parterres, particulièrement dans les jardins où l’arrosage reste limité l’été.

D’autres restes du quotidien accompagnent parfois cette technique. Les cendres de bois, riches en calcium, en magnésium et en potassium, sont utilisées en petits anneaux autour de la végétation pour gêner le passage des limaces et des escargots, un effet toutefois temporaire puisque l’humidité leur fait perdre cette capacité protectrice.

Les écorces de citron, d’orange ou de mandarine, une fois séchées et réduites en poudre, sont parfois intégrées au compost pour éviter le gaspillage des restes de cuisine. Des jardiniers précisent cependant qu’elles n’agissent pas comme un engrais immédiat : leurs nutriments ne se libèrent qu’après décomposition, ce qui les rend bien plus utiles dans le compost que posées directement sur les pots.