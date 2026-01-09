Ces stations de ski laissées à l’abandon deviennent un immense test écologique

Le réchauffement climatique transforme les paysages et les économies des zones de montagne en France. Depuis les années 1950, 204 domaines skiables ont fermé leurs portes. Face à cette réalité, la question se pose : reconvertir ces sites en « laboratoires écologiques à ciel ouvert » pour observer les effets du changement climatique. Cette transition pourrait permettre d’améliorer notre compréhension des défis environnementaux et de faire de ces territoires des postes avancés de la recherche climatique.

La montagne, en première ligne

Les montagnes font office de vigies climatiques ; elles ressentent le réchauffement plus vite que les plaines, ce qui inclut des efforts pour la préservation des glaciers. Les températures augmentent à un rythme soutenu, ce qui perturbe le manteau neigeux et raccourcit les saisons hivernales. Selon les observations, quelques dixièmes de degré Celsius peuvent suffire à transformer une saison de ski rentable en échec. La limite pluie-neige remonte progressivement, ce qui aggrave la situation.

On recense 186 fermetures de domaines skiables entre 1951 et 2020, et 18 autres depuis 2021. Les petites stations situées sous les 2 000 mètres d’altitude sont les plus vulnérables. Météo-France a constaté une diminution notable du nombre de jours d’enneigement par rapport à la fin du XXᵉ siècle.

L’économie des stations sous pression

La viabilité économique des stations repose largement sur l’enneigement naturel, un paramètre de plus en plus incertain, ce qui amène certaines à envisager la limitation skieurs. Le modèle actuel, très dépendant de la neige, montre des signes d’essoufflement. Les stations de « ski de proximité et d’apprentissage » qui n’ont pas d’infrastructures touristiques solides sont particulièrement exposées à la hausse des coûts d’exploitation.

La neige artificielle, souvent utilisée pour compenser le manque de neige naturelle, n’est pas une solution durable en raison de son impact environnemental. Elle est coûteuse, gourmande en énergie, et son efficacité baisse à mesure que les températures montent. Le rapport 2024 de la Cour des comptes prévoit qu’à l’horizon 2050, toutes les stations de ski seront affectées, soulignant la nécessité de politiques d’adaptation territoriale.

Et si on reconvertissait ces stations ?

Dans ce contexte d’incertitude économique et environnementale, transformer les stations abandonnées en observatoires climatiques offre une piste intéressante. Convertis en sites de surveillance, ces lieux pourraient documenter en temps réel les transformations paysagères, l’adaptation de la biodiversité et l’évolution des politiques publiques face au réchauffement. Ce rôle nouveau permettrait de « sortir de la fuite en avant technologique » en fondant les décisions publiques sur des données tangibles.

Des phénomènes d’adaptation naturelle sont déjà visibles sur certains sites, comme à Céüze 2000 dans les Alpes du Sud, où des pistes laissées en friche montrent des signes de résilience avec la recolonisation végétale et le retour de la faune sauvage. On observe des dynamiques comparables ailleurs, par exemple en Espagne, où la fermeture de stations a permis une réduction de l’érosion des sols et une amélioration de la qualité de l’eau.