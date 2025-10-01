Faut-il partir ? Les villes françaises qui vont devenir invivables…

Le Sud de la France est en surchauffe, avec des températures pouvant atteindre +4 °C d’ici 2100. D

Photo of author
La rédaction RSE
Publié le
Lecture : 2 min
0
Faut-il partir ? Les villes françaises qui vont devenir invivables…
Faut-il partir ? Les villes françaises qui vont devenir invivables… | RSE Magazine

Face à l’urgence climatique, la France se retrouve devant des défis importants, surtout dans le Sud et sur la côte. La hausse des températures – déjà visible avec la canicule de cet été – aggrave les soucis d’aménagement du territoire et fait monter les inquiétudes sur l’arrivée de réfugiés climatiques. Olivier Cantat de l’Université Caen-Normandie le souligne en déclarant : « Des gens fuient déjà le Midi pour venir s’installer sur nos côtes ! »

Le Sud de la France en surchauffe

Les villes méditerranéennes vulnérables comme Sète, Agde, Marseille, Avignon, Arles, Marignane, Montpellier, Martigues, La Seyne-sur-Mer et Perpignan figurent parmi celles les plus exposées au réchauffement. Situées sur la côte méditerranéenne, elles vont devoir faire face à une hausse de température importante. Nicolas Berrod explique que ces zones « enregistrent aujourd’hui les températures les plus élevées et devraient connaître les augmentations les plus marquées » – avec un risque plus fort de sécheresse et d’incendies.

Par ailleurs, l’urbanisation rapide dans ces régions fait grimper les prix de l’immobilier, ce qui complique l’accès au logement et exacerbe les îlots de chaleur urbains. Olivier Cantat met en garde en précisant : « Cela engendre de gros problèmes d’aménagement pour gérer l’afflux de population : trouver des logements abordables, gérer l’accès à l’eau… ». On estime qu’en 2100, plus de 100 nuits par an pourraient être tropicales dans ces villes, rendant le sommeil difficile pour leurs habitants.

S’adapter et limiter la hausse des températures

Pour faire face à cette situation, on envisage deux grandes voies : limiter les émissions de gaz pendant qu’on se prépare à vivre avec un climat plus chaud. D’un côté, réduire nos émissions de gaz à effet de serre permet de freiner la hausse future des températures. De l’autre, il faut anticiper et adapter notre mode de vie pour vivre au mieux dans un environnement plus chaud, conformément au Plan national d’adaptation.

Les prévisions de Météo-France fournissent des données précises pour étudier ces enjeux, incluant la température moyenne prévue, le nombre de jours de canicule et le risque de submersion des côtes. Selon ces informations, la France pourrait se réchauffer de +2,7 °C d’ici 2050 par rapport aux températures d’avant l’industrialisation, pour atteindre +4 °C en 2100.

Les villes plus fraîches du nord-ouest

À l’inverse du Sud, certaines villes du nord-ouest semblent moins menacées par ces changements. Des lieux comme Fougères, Hazebrouck, Lannion, Brest, Béthune, Armentières, Bruay-la-Buissière, Arras, Mont-Saint-Aignan et Quimper offrent des perspectives plus rassurantes. Généralement situées à l’intérieur des terres, tout en restant proches du littoral, elles bénéficient d’un climat tempéré et d’une certaine protection face à la montée des océans.

D’ailleurs, Nicolas Berrod explique que « pendant que les villes proches du littoral méditerranéen ont du mal à respirer la nuit, celles un peu en retrait profitent d’une brise marine rafraîchissante. »

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Des villes entières rayées de la carte ? La montée des océans frappe aussi la France
Développement durable

Des villes entières rayées de la carte ? La montée des océans frappe aussi la France

L’Europe fonce vers la surchauffe : pourquoi le continent se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde
Développement durable

L’Europe fonce vers la surchauffe : pourquoi le continent se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde

Un traité historique adopté : la haute mer enfin protégée, mais à quel prix ?
Développement durable

Un traité historique adopté : la haute mer enfin protégée, mais à quel prix ?

Quand Trump nie le réchauffement, Pékin installe des mers entières de panneaux solaires
Énergie

Quand Trump nie le réchauffement, Pékin installe des mers entières de panneaux solaires

Un continent se fracture : les images choquantes de la naissance d’un océan
Développement durable

Un continent se fracture : les images choquantes de la naissance d’un océan

Magnetic Ball 820960 1280
Écologie industrielle

Recyclage d’aimants : la France lance une ligne pilote unique en Europe

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés