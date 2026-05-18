Café équitable : Malongo et l’ONUDC aident la conversion de 2.000 familles de producteurs de cultures illicites

Malongo et l’ONUDC transforment 2.000 familles de producteurs de cultures illicites en producteurs de café équitable agroforestier dans quatre pays. Cette initiative révolutionnaire substitue pavot et coca par une production régénératrice, créant un nouveau modèle économique responsable pour l’industrie caféière mondiale.

Café équitable : quand la substitution agricole devient un levier de développement durable

L’industrie mondiale du café traverse une période de mutation profonde. Sous la pression conjuguée du dérèglement climatique et des fractures sociales qui lézardent les grandes zones de production, des initiatives audacieuses tentent de réconcilier viabilité économique et restauration des écosystèmes. Le partenariat noué entre Malongo, torréfacteur niçois fondé en 1934, et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) s’impose comme l’une des expériences les plus saisissantes de cette évolution.

Cette collaboration a permis à plus de 2.000 familles de producteurs, réparties dans quatre pays — Myanmar, Laos, Colombie et Bolivie —, de tourner le dos aux cultures illicites pour embrasser une production de café agroforestier certifié équitable. Là où poussaient le pavot et la coca, des caféiers s’épanouissent désormais à l’ombre d’une canopée reconstituée, transformant en profondeur des territoires longtemps déstabilisés par l’économie souterraine.

Malongo : quatre-vingt-douze ans d’engagement pionnier dans le café responsable

Fondée à Nice en 1934, l’entreprise Malongo s’est imposée de longue date comme une voix singulière sur le marché français du café biologique et équitable. Bien avant que ces exigences ne deviennent des standards sectoriels, cette maison de torréfaction avait déjà bâti ses approvisionnements sur des convictions éthiques affirmées.

« Nous voulons concilier qualité, plaisir et responsabilité », explique Jean-Pierre Blanc, Directeur Général de Malongo. « En construisant des filières régénératrices sur le long terme, en réduisant notre empreinte carbone à chaque étape et en rémunérant justement les producteurs, nous proposons un modèle qui prouve qu’une économie du café viable n’est pas incompatible avec la restauration de la planète. »

Cette philosophie trouve aujourd’hui son expression la plus aboutie dans le lancement de la gamme Regenerative Coffee, développée en étroite collaboration avec l’ONUDC. L’initiative s’inscrit dans une logique d’économie régénérative qui dépasse largement les canons de la durabilité classique, pour viser la restauration active des sols, des écosystèmes et des communautés rurales qui en dépendent.

Des cultures destructrices vers un café créateur de valeur écologique

La force de ce projet tient à sa capacité à transformer des zones historiquement ravagées par les cultures illicites. Au Myanmar, les régions Shan accueillent désormais 1.000 familles de producteurs sur 1.000 hectares arrachés à la culture du pavot. Ce basculement prend une résonance particulière lorsque l’on sait que les ethnies Shan et Pa-O, longtemps opposées, y œuvrent aujourd’hui côte à côte autour d’une même récolte.

Au Laos, dans la province reculée de Houaphan, 300 familles bénéficient du projet Van Mai sur 400 hectares de caféiers. En Colombie, la région du Cauca réunit 160 producteurs au sein de deux coopératives, tandis qu’en Bolivie, 600 familles de La Asunta participent à cette transition et contribuent à une production annuelle de 300 tonnes certifiées commerce équitable.

« Le partenariat avec Malongo illustre concrètement ce que le développement alternatif peut accomplir lorsqu’il s’appuie sur des filières économiques viables et durables », souligne Thierry Rostan, coordinateur global pour le Développement alternatif à l’ONUDC. « En 2025, 320 tonnes de café certifiées commerce équitable ont été exportées vers l’Europe, transformant le quotidien de milliers de familles. »

Les quatre piliers fondamentaux de l’agriculture régénératrice

La démarche Regenerative Coffee repose sur quatre axes qui redéfinissent en profondeur les standards de la production caféière. Le premier est celui de la substitution agricole : le café agroforestier supplante les cultures illicites, sources de déforestation et de déstabilisation sociale.

Le deuxième relève de l’agriculture régénératrice à proprement parler — couverture végétale permanente, compost issu des sous-produits du caféier, diversification des arbres d’ombrage, séquestration naturelle du CO2. Le troisième pilier est celui de l’organisation collective : les producteurs se structurent en coopératives qui leur permettent de peser sur les décisions stratégiques, de financer des infrastructures locales et de conquérir une autonomie économique réelle. Enfin, le quatrième axe concerne le conditionnement bas carbone : torréfaction traditionnelle, refroidissement sans eau, emballages recyclables fabriqués en France et dosettes en papier naturel.

Une approche qui rappelle, dans un tout autre registre, les innovations portées par de jeunes inventeurs soucieux d’allier ressources locales et impact environnemental, comme ce collégien qui a fabriqué un trottoir perméable à partir de déchets ménagers, au point de laisser les ingénieurs sans voix.

Un marché porteur face aux défis climatiques du secteur caféier

Cette initiative prend corps dans un contexte particulièrement tendu pour la filière mondiale du café. Le dérèglement climatique rétrécit progressivement les zones cultivables et compromet la qualité des récoltes, tandis que des millions de petits producteurs, faute d’alternatives économiques crédibles, maintiennent des pratiques ruineuses pour les sols et la biodiversité. La spéculation sur les marchés internationaux aggrave encore cette précarité structurelle.

Le segment du café bio et équitable connaît malgré tout une croissance soutenue, porté par des consommateurs de plus en plus attentifs à la traçabilité et à l’empreinte de leurs achats. Cette exigence croissante ouvre des perspectives réelles pour des acteurs comme Malongo, qui anticipe les attentes du marché tout en répondant aux urgences sociales et environnementales du terrain.

« L’engagement de Malongo a fait de lui l’un des premiers acteurs de l’équitable en France et dans le monde », confirme Blaise Desbordes, Directeur Général de Max Havelaar. « Dans une période de spéculation effrénée sur le café, c’est cette vision à long terme qui fait la différence pour les petits producteurs. »

Inscrire la performance économique dans une logique de réparation

La gamme Regenerative Coffee, disponible dès juin 2026 en trois formats — grains 500g, moulu 250g et dosettes x20 —, représente selon l’entreprise « l’horizon intermédiaire » d’une trajectoire visant un modèle intégralement certifié bio, équitable et cultivé sous ombrage. Une ambition que l’on peut rapprocher des nouvelles logiques de consommation responsable qui bousculent également d’autres secteurs, à l’image des boosters nutritionnels dont la popularité croissante soulève pourtant des questions de fond.

Ce que démontre l’initiative Malongo-ONUDC, c’est qu’une entreprise peut désormais inscrire sa performance économique dans une logique de réparation — des sols appauvris, des écosystèmes dégradés, des communautés paysannes marginalisées. En s’appuyant sur un partenariat institutionnel d’envergure, Malongo prouve qu’il est possible de construire des filières pérennes tout en contribuant au dénouement de problématiques géopolitiques aussi complexes que le trafic de drogues. Une leçon de fond, autant qu’une tasse de café.