Ni le bio ni le label rouge ne vous protègent : 80% du riz, du thé et des épices contiennent des pesticides interdits en Europe

La présence de produits chimiques interdits dans les aliments pose un vrai problème de santé publique et pour l’environnement. Une étude récente menée par l’ONG Foodwatch met en lumière un constat inquiétant : une grande partie des aliments que nous consommons contient une présence de pesticides pourtant bannis en Europe. Cette découverte pointe du doigt des lacunes dans le contrôle des substances chimiques tout au long de la chaîne alimentaire et décrit un phénomène qualifié de « dangereux pour l’environnement et pour notre santé ».

Ce que dit Foodwatch

Le 19 mai, Foodwatch a publié une étude montrant que 80 % des aliments testés dans quatre pays, dont la France, contiennent des pesticides interdits. Ces révélations ont été relayées par le journal Le Monde, attirant l’attention sur un problème souvent négligé mais important pour la santé publique. Malgré les interdictions strictes en Europe, l’étude montre que ces substances trouvent malgré tout leur chemin jusqu’à nos assiettes.

L’étude couvre quatre pays différents, mais malheureusement seul le nom de la France est cité, les autres nations restant anonymes. Les aliments concernés dépassent souvent les « limites autorisées », ce qui illustre des failles dans la surveillance et la contamination des fruits. Aucune donnée précise n’est fournie sur les valeurs exactes de ces limites ni sur l’ampleur des dépassements.

Des conséquences qui posent question

L’utilisation continue de pesticides interdits soulève de nombreuses interrogations. Ces produits ont été retrouvés alors même qu’ils sont interdits en Europe, ce qui laisse penser à des failles dans la réglementation et son application. La publication de Foodwatch met en lumière ces irrégularités et montre qu’il faut plus de vigilance de la part des autorités.

Les détails sur la nature exacte des pesticides sont absents du rapport. Sans information sur les molécules incriminées, il est difficile pour les consommateurs comme pour les régulateurs d’évaluer précisément les risques. De même, le texte ne précise pas quels aliments individuels sont contaminés, rendant impossible d’identifier clairement les produits les plus problématiques pour les achats au quotidien.