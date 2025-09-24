Vous buvez sûrement de l’eau « périmée » sans le savoir : le délai est bien plus court qu’on l’imagine

Les bouteilles en plastique font désormais partie de notre quotidien, mais leur usage soulève des interrogations sur la santé et l’environnement. Chaque Français consomme en moyenne plus de 120 bouteilles d’eau par an, ce qui rend important de bien connaître les conséquences de leur conservation et de leur réutilisation. Les conseils du Dr Jimmy Mohamed mettent en avant les risques sanitaires liés à ces pratiques.

Combien de temps peut-on garder une bouteille et quels risques en ressortent ?

Une bouteille d’eau minérale non ouverte peut se conserver plusieurs mois, voire sur des années, en fonction de sa date de péremption. Par contre, une fois ouverte, sa durée de vie chute rapidement. Le Dr Jimmy Mohamed recommande vivement de boire la bouteille ouverte dans les 24 heures afin d’éviter toute prolifération bactérienne. Au-delà de ce délai, il faut la jeter pour éviter une contamination.

La seconde problématique concerne la réutilisation des bouteilles. Après usage, elles deviennent de véritables foyers à bactéries, surtout si elles restent à la chaleur ou mal fermées. Le contact direct avec la bouche facilite l’introduction de microbes et peut entraîner des troubles digestifs.

Le plastique qui se dégrade et ses répercussions

Les bouteilles sont faites en polyéthylène téréphtalate (PET), un matériau qui peut libérer des produits chimiques sous l’effet de la chaleur. Parmi ces composés, on trouve le bisphénol A (BPA) et les phtalates, qui semblent avoir des effets négatifs sur la santé humaine en cas d’exposition prolongée. Certaines études indiquent que les bouteilles peuvent contenir jusqu’à 370 000 particules de plastique par litre, ce qui pourrait entraîner des troubles hormonaux voire être lié à des maladies graves comme le cancer.

Le Dr Jimmy Mohamed insiste : « Lorsque vous ouvrez une bouteille d’eau, qu’elle soit plate ou gazeuse, au bout de 24 heures, si vous ne l’avez pas finie, elle doit aller à la poubelle. »

Astuces pour boire en toute sécurité

Pour réduire les risques liés aux bouteilles en plastique, évitez de boire directement au goulot afin de limiter la propagation des bactéries. Après ouverture, préférez la garder au réfrigérateur et à l’abri de la chaleur. Ne les réutilisez pas trop longtemps ; remplacez-les après quelques jours d’utilisation et lavez-les soigneusement avec de l’eau chaude et du savon à chaque fois.

Pour ceux qui cherchent des alternatives, pensez aux gourdes réutilisables en acier inoxydable ou en verre, bien que la contamination des boissons puisse être un facteur à considérer.

Les conséquences sur la planète et votre porte-monnaie

Le goût que ne trouve pas certains consommateurs dans l’eau du robinet, associé à une méfiance face à sa qualité, pousse à consommer des bouteilles d’eau. Néanmoins, ce choix a un coût pour la planète : 8,4 milliards de bouteilles sont bus chaque année en France, ce qui contribue nettement à la crise mondiale des déchets plastiques.

En plus, l’eau embouteillée coûte entre 100 et 200 fois plus cher que celle du robinet. Cette différence de prix nous pousse à revoir nos habitudes de consommation pour adopter des gestes plus responsables.