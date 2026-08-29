9 français sur 10 font cette erreur : pourquoi il ne faut jamais jeter le verre cassé dans le bac à verre

Une flûte de champagne brisée, un vase fêlé ou une verrine de décoration réduite en morceaux : ces objets n’ont rien à faire dans le conteneur vert. Seuls les bocaux et les bouteilles, même cassés, peuvent y être déposés. Tout le reste, verres de table et objets translucides, doit finir dans la poubelle des ordures ménagères.

C’est la réponse apportée par le podcast quotidien L’édition du soir et relayée dans Ouest France.

La distinction tient à la matière. La vaisselle et les objets transparents de ce type sont en vitrocéramique, un matériau compliqué à recycler car il contient des substances chimiques. Les bocaux et les bouteilles, eux, sont en verre sodo-calcique, fabriqué à partir de sable, de soude et de calcaire. Celui-ci peut être broyé puis refondu presque à l’infini pour former de nouveaux contenants : certains bocaux affichent jusqu’à 90 % de matière recyclée réutilisée.

Quelques grammes de céramique suffisent à gâcher une fournée

Le verre culinaire, comme le pyrex, et la vaisselle n’ont pas le même point de fusion que le verre d’emballage. Mélangés au calcin lors de la refonte, ils créent des inclusions de verre infondu dans les bouteilles neuves. Résultat : des bris en cours de production, voire des lots entiers invendables. Il suffit de quelques grammes de céramique pour déclasser toute une fournée.

Les vitres, miroirs et pare-brise relèvent d’une filière distincte et se déposent en déchetterie, même si un petit miroir cassé peut être toléré aux ordures ménagères, bien emballé. Les ampoules LED et fluocompactes vont en point de collecte magasin ou en déchetterie, tandis que les halogènes et ampoules à filament rejoignent les ordures ménagères classiques.

Avant de jeter des morceaux de verre à boire ou de vaisselle cassée, mieux vaut les envelopper dans du papier journal ou les glisser dans une boîte : les éclats peuvent blesser les agents de collecte et de tri. Un tel incident s’est produit à Celles en juillet 2024.

Deux millions de tonnes de verre recyclées chaque année en France

Selon Paprec, spécialiste du recyclage, environ la moitié du verre utilisé en France provient du recyclage, soit 2 millions de tonnes chaque année. Le verre met entre trois et quatre millénaires à se dégrader dans la nature, ce qui donne tout son poids à un tri correctement effectué.

En octobre 2019, les acteurs de la filière (collectivités, producteurs, distributeurs) ont signé avec le ministère de la Transition écologique la charte « Verre 100 % Solutions », qui vise 100 % d’emballages en verre collectés pour recyclage d’ici 2029.

Il suffit de bien vider bouteilles et bocaux avant de les jeter, sans les rincer : la fusion à environ 1 400 °C élimine tous les résidus. Il faut simplement retirer bouchons, capsules et couvercles, qui se recyclent eux dans le bac jaune.