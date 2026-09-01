Ce Colombien n’avait pas les moyens de construire sa maison : il a inventé des briques en plastique recyclé qui s’emboîtent comme des Lego

Une entreprise colombienne, Conceptos Plásticos, a mis au point des briques en plastique recyclé qui permettent de construire des maisons de 40 m² en cinq jours seulement. Les blocs s’assemblent entre eux comme des pièces de Lego, par simple pression, sans ciment ni mortier. Une unité type, deux chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain, coûte environ 6 800 dollars US.

Une idée née d’un problème de transport

L’entreprise a été fondée en 2011 par l’homme d’affaires Fernando Llanos et l’architecte Óscar Méndez. Les deux hommes ont déposé un brevet la même année pour leur système de blocs, pensé au départ pour valoriser les déchets plastiques qui s’accumulaient dans les décharges et les cours d’eau colombiens. Plutôt que de concurrencer les briques d’argile ou les blocs de béton, Conceptos Plásticos a choisi un format d’assemblage qui ne demande aucune main-d’œuvre spécialisée.

Chaque bloc pèse environ 3 kilogrammes. Il est fabriqué à partir de plastique fondu, moulé par extrusion, et arrive prêt à l’emploi sur le chantier. Méndez explique, dans un entretien relayé par Times of India, que chaque type de plastique confère au produit des propriétés différentes, certains apportant de la flexibilité, d’autres de la rigidité, et ainsi de suite. Une fois le design de la maison défini, l’équipe mélange plusieurs types de plastique selon les besoins.

Travailler avec du plastique usagé n’a rien d’évident. L’architecte précise que travailler avec du plastique vierge est simple car il existe des paramètres définis, mais que le plastique usagé nécessite davantage d’expérimentation. Les briques reçoivent aussi des additifs ignifuges qui réduisent le risque d’incendie, et leurs dimensions respectent les normes colombiennes de construction en zone sismique.

Cinq jours pour monter, trois pour démonter

Quatre personnes suffisent pour assembler une maison de 40 m² en cinq jours ouvrables, sans colle, sans ciment et sans eau. Un simple marteau et une clé font l’affaire. La même maison peut être démontée en trois jours et déplacée ailleurs, ce qui en fait une solution aussi bien pour du logement permanent que pour des abris temporaires.

Cette rapidité tient à l’absence d’étapes humides : pas de séchage du béton, pas d’attente pour le durcissement du mortier, pas de nivelage de surface. Le processus, entièrement sec, limite le gaspillage de matériaux et réduit les débris à évacuer.

Le plus grand chantier réalisé par l’entreprise se trouve à Guapi, dans le département de Cauca, dans le sud de la Colombie. En partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, des abris ont été construits en 2015 pour 42 familles déplacées par le conflit armé interne colombien. Ce projet a consommé plus de 200 tonnes de plastique recyclé et a été achevé en 28 jours.

La technologie a aussi été exportée en Côte d’Ivoire, où elle sert, en partenariat avec l’Unicef, à construire des écoles dans des communautés vulnérables. Le magazine Forbes a présenté ce projet comme l’une des solutions les plus créatives pour répondre au déficit de logement sans aggraver la pression environnementale.

Chaque maison construite avec ces briques consomme environ six tonnes de déchets plastiques, emballages, sacs et contenants confondus. Or le plastique conventionnel peut mettre entre 300 et 500 ans à se décomposer dans la nature, selon des données largement citées dans les études environnementales.

Conceptos Plásticos intègre des ramasseurs de déchets et des coopératives dans sa chaîne d’approvisionnement. Une partie des matières premières provient directement de ces collecteurs, ce qui génère des revenus dans des communautés à faibles revenus. Le cycle part des déchets ménagers, passe par les mains des ramasseurs, et finit sous forme de mur dans une maison habitée.

Les briques offrent, selon l’entreprise, une isolation thermique et acoustique : elles empêcheraient la chaleur extérieure de pénétrer et atténueraient le bruit.