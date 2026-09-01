Aire Nouvelle obtient la certification B Corp avec 113 points

Avec un score de 113 points, Aire Nouvelle rejoint la communauté des entreprises certifiées B Corp. Pour la filiale d’Equans France spécialisée dans l’aménagement et la promotion immobilière durable, cette reconnaissance donne une nouvelle dimension à une stratégie déjà construite autour du bas carbone, de la régénération urbaine et de l’impact social.

Associer performance énergétique, sobriété carbone, usages et enjeux territoriaux

Aire Nouvelle, filiale d’Equans France spécialisée dans la conception et la réalisation de projets immobiliers à forte valeur environnementale et sociale, a obtenu sa certification B Corp. Cette actualité intervient dans un secteur où la mesure des engagements environnementaux et sociaux devient centrale. Aire Nouvelle intervient précisément sur ce terrain : elle développe des projets immobiliers et urbains en s’appuyant sur les expertises techniques du groupe et en cherchant à associer performance énergétique, sobriété carbone, usages et enjeux territoriaux.

Le résultat place d’abord un chiffre sur la démarche. B Lab attribue à Aire Nouvelle un score global de 113 points. La même fiche indique un seuil de qualification de 80 points pour le référentiel version 1.6 et une médiane de 50,9 pour les entreprises ordinaires qui complètent cette évaluation. Le score d’Aire Nouvelle dépasse ainsi de 33 points le seuil affiché par B Lab et représente plus du double de cette médiane.

Le détail éclaire davantage le profil de l’entreprise. B Lab attribue 45,9 points à la dimension environnementale et 36,9 points aux collaborateurs. La gouvernance atteint 19,2 points, la communauté 8,4 et la relation aux clients 2,5. Cette ventilation est cohérente avec le positionnement revendiqué par Aire Nouvelle : une activité immobilière où la performance du projet ne se limite pas à l’enveloppe du bâtiment mais englobe l’énergie, les matériaux, les usages, la biodiversité et les relations avec les parties prenantes.

La photographie opérationnelle publiée par l’entreprise apporte une autre lecture. Aire Nouvelle indique compter 35 collaborateurs et piloter 35 projets en cours, dont 5 dans l’industrie. Elle affirme également que plus de 75% de ses projets concernent des reconversions de friches industrielles et que 100% de ses protocoles de groupement intègrent des objectifs allant au-delà des exigences gouvernementales.

Ce que mesure réellement la certification B Corp

B Corp ne constitue pas une certification environnementale de bâtiment comparable à BREEAM, BBCA ou HQE. L’évaluation porte sur l’entreprise elle-même. B Lab France la présente comme une certification internationale destinée à reconnaître et à faire progresser les pratiques des entreprises en matière d’impact social, sociétal et environnemental. Dans le référentiel version 1.6, actuellement en vigueur, le B Impact Assessment examine notamment la gouvernance, les collaborateurs, la communauté, l’environnement et les clients.

Cette distinction est importante pour un promoteur immobilier. Aire Nouvelle avait déjà recours à de nombreux labels sur ses opérations : NF HQE Habitat, HQE Bâtiment Durable, BBCA, BREEAM, BiodiverCity, Bâtiment Biosourcé ou encore Effinergie sont cités parmi les référentiels mobilisés sur ses projets. La certification B Corp déplace l’échelle d’analyse. Elle interroge la manière dont l’organisation fonctionne et prend ses décisions, et non la seule performance technique d’un immeuble livré.

Le mouvement a par ailleurs pris une ampleur significative. B Lab France recensait en août 2026 plus de 11.000 entreprises certifiées dans le monde, plus de 640 en France et une présence dans plus de 100 pays. L’organisation faisait également état de 200.000 inscriptions sur sa plateforme B Impact. Ces volumes inscrivent désormais B Corp dans un écosystème international suffisamment vaste pour peser dans les stratégies RSE, les relations avec les investisseurs et les politiques d’achats responsables.

Aire Nouvelle : mesurer, réduire, co-construire au cœur de B Corp

C’est sur ce point que le PDF permet de préciser nettement la stratégie. Aire Nouvelle ne présente pas ses trois principes comme une déclinaison générique de ses engagements, mais comme la matrice de ses projets : mesurer, réduire et co-construire. Le premier principe consiste à mesurer l’impact dès la conception. L’analyse ne se limite pas au carbone. Elle intègre simultanément des paramètres énergétiques, techniques, sociaux, environnementaux et territoriaux, avec l’objectif de faire entrer les conséquences du projet dans les arbitrages initiaux plutôt que de les constater une fois l’opération engagée.

Cette logique complète la « boussole » développée depuis plusieurs années par l’entreprise. Celle-ci repose sur quatre points cardinaux : énergies, mobilités, matériaux et biodiversité. Aire Nouvelle indique rechercher systématiquement un équilibre entre coût et performance environnementale tout en tenant compte du site, des usages et des parties prenantes. Elle fixe notamment un objectif minimal de 40% de couverture par les énergies renouvelables et de récupération, prévoit au moins trois services de mobilité douce ou partagée, ainsi que 100% des places concernées prééquipées pour la recharge des véhicules électriques.

Le deuxième principe est celui de la réduction. Après la mesure vient l’activation de leviers opérationnels destinés à diminuer les émissions. Aire Nouvelle met l’accent sur les énergies renouvelables locales, le réemploi, la préservation de la biodiversité, les smart grids et le smart building. Cette démarche se retrouve dans les critères publiés par Aire Nouvelle : matériaux biosourcés et géosourcés issus du réemploi, niveau recherché supérieur au niveau 2 du label Bâtiment biosourcé ou coefficient de biotope devant dépasser le niveau exigé par le plan local d’urbanisme.

Cette recherche de réduction s’inscrit également dans une stratégie de régénération urbaine. Aire Nouvelle affirme privilégier les opérations permettant de « faire ville sur la ville », autrement dit de mobiliser et transformer des emprises urbaines existantes plutôt que de raisonner uniquement par extension. La démarche associe ainsi réduction carbone, sobriété foncière, amélioration des usages et adaptation du projet à son contexte local.

Troisième principe : la co-construction. Aire Nouvelle prévoit un travail étroit avec les collectivités, riverains et usagers afin de maximiser les bénéfices sociaux et territoriaux sur le long terme. Cette dimension dépasse la concertation de principe. Sur son site, l’entreprise évoque également l’activation des filières locales, l’urbanisme transitoire, la prise en compte du coût global et de la réversibilité des bâtiments, ainsi qu’une conception davantage orientée vers la qualité d’usage.

Certification B Corp : un jalon dans la stratégie bas carbone

Pour Aire Nouvelle, la certification fournit ainsi un cadre externe à une méthode déjà structurée autour de la performance technique et environnementale. L’entreprise explique vouloir répondre à une demande croissante de clients qui ne cherchent plus seulement des engagements déclaratifs, mais des partenaires capables d’en démontrer la solidité. Elle entend à ce titre intervenir sur la conception, la réalisation, la maintenance et le pilotage de solutions contribuant à la transition bas carbone tout en maintenant des exigences de qualité, de conformité et de performance opérationnelle.

« L’obtention de la certification B Corp constitue un jalon important dans la démarche d’amélioration continue d’Aire Nouvelle », déclare Ludovic Mouly, directeur général d’Aire Nouvelle. Le dirigeant estime également que cette reconnaissance confirme la pertinence d’une approche multidisciplinaire associant performance technique, innovation et impact territorial.

La certification vient, en ce sens, élargir le cadre de lecture d’une stratégie jusqu’ici fortement incarnée par la conception des projets. Aire Nouvelle met déjà en avant des objectifs environnementaux mesurables et des réalisations concrètes. À Saint-Malo, par exemple, son projet Explora affiche un taux global d’énergies renouvelables et de récupération de 64%, une chaufferie biomasse annoncée pour couvrir 100% des besoins thermiques, plus de 3.000 m² de pleine terre et 225 arbres programmés, selon la fiche de l’opération. Le projet prévoit aussi des matériaux biosourcés à hauteur de 24 kg/m² et des locaux permettant d’accueillir 270 vélos.

La reconnaissance B Corp intervient enfin à un moment où Aire Nouvelle cherche à donner une portée plus globale à ce type de performances. La filiale d’aménagement et de promotion immobilière d’Equans France rappelle sa volonté de développer des projets moins carbonés, économes en énergie, producteurs d’énergies renouvelables, favorables aux mobilités vertes et à la biodiversité. Avec la certification, la question n’est donc plus seulement de mesurer la qualité environnementale d’un programme immobilier : elle consiste aussi à vérifier la façon dont l’entreprise elle-même organise sa gouvernance, prend en compte ses collaborateurs, interagit avec son territoire et inscrit ses engagements dans la durée.