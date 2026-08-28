Flotte électrique : former vos salariés pour éviter les accidents avec piétons

Une étude de l’institut Vias révèle que 42% des accidents impliquant une voiture électrique concernent un piéton ou un cycliste, contre 27% pour l’ensemble des véhicules. Pour les entreprises engagées dans la transition électrique de leur flotte, ce chiffre impose une refonte des pratiques de formation des conducteurs et un audit rigoureux des systèmes d’alerte acoustique (AVAS).

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Daniel Schmidt
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Flotte électrique : former vos salariés pour éviter les accidents avec piétons © RSE Magazine

Votre entreprise opte pour une flotte électrique ? C’est bénéfique pour votre empreinte carbone. Mais qu’en est-il de l’impact sur la sécurité des piétons et des cyclistes ? Selon l’institut Vias, 42% des accidents avec une voiture électrique impliquent un piéton ou un cycliste, contre 27% pour l’ensemble des véhicules. Pour les managers, cet écart est crucial en termes de responsabilité sociale, civile et d’image.

Transition écologique et sécurité : un défi pour les entreprises

En Belgique, l’électrification des flottes professionnelles s’accélère : la part des voitures électriques et hybrides est passée de 3% à plus de 20% en cinq ans. Cette évolution rapide interpelle les responsables RSE : comment réduire l’empreinte environnementale sans compromettre la sécurité des usagers vulnérables ? Le silence des moteurs électriques à basse vitesse, même avec les systèmes d’alerte acoustique (AVAS) obligatoires, présente un risque tangible.

Les données de l’institut Vias en août 2026 montrent un écart : 27% des accidents avec tous types de véhicules concernent un piéton ou cycliste, contre 42% pour les électriques. Ce surrisque de 15 points augmente la responsabilité civile des entreprises, surtout en zones urbaines. Négliger cette information expose à des risques juridiques et réputationnels.

Importance des tests et recommandations de Vias

L’institut belge a effectué des tests sur cinq véhicules. À 10 km/h, les voitures thermiques produisent environ 55 décibels, tandis que le son des électriques équipées d’AVAS varie selon les marques. Parmi 70 participants, dont 35 malvoyants, une voiture hybride sur cinq n’a pas été détectée à 20 km/h. Pour les entreprises, un audit précis des modèles est crucial.

Responsabilité sociale : former vos conducteurs

Incorporer des véhicules électriques sans formation adéquate des conducteurs sur les spécificités de conduite est une lacune dans votre stratégie RSE. Le silence change la relation entre conducteur et environnement urbain. Les piétons, habitués à percevoir les véhicules par le bruit, ne captent plus ces signaux. Vos conducteurs doivent adapter leur vigilance, surtout près des passages piétons, écoles et zones résidentielles.

Sensibilisation à la conduite des véhicules électriques

Organisez des formations spécifiques. Le silence, bien que bénéfique pour l’environnement, peut être trompeur en milieu urbain. Les conducteurs doivent intensifier leur attention visuelle, anticiper les réactions des piétons et utiliser systématiquement les avertisseurs lumineux dans les zones à risque. Selon l’étude Vias, cette prise de conscience diminue les risques d’accident.

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