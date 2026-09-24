90% des conseils du SBF 120 disposent d’un comité durable en 2026

Neuf conseils d’administration sur dix possèdent désormais un comité dédié aux enjeux durables, un chiffre qui pourrait sembler témoigner d’une gouvernance responsable réussie. Cependant, le 10ème baromètre IFA-Ethics & Boards, publié en septembre 2026, met en garde : avoir un tel dispositif ne suffit pas à garantir son efficacité. Entre 2020 et 2023, trente conseils du SBF 120 ont adopté un comité durable, mais depuis, seuls cinq autres ont suivi. Selon Denis Terrien, président de l’IFA, et Floriane de Saint Pierre, présidente d’Ethics & Boards, « ce palier n’est pas un essoufflement, c’est le terme d’une diffusion : quand un dispositif équipe neuf conseils sur dix, la question n’est plus son existence, mais ce qu’il produit. »

L’effet de seuil : la diffusion atteint ses limites

De 50% à 90% en dix ans : l’extension des comités durables

En 2016, les comités durables étaient rares dans les conseils français. Dix ans plus tard, 90% des sociétés du SBF 120 en sont équipées. La progression s’est accélérée entre 2020 et 2023 sous l’effet de la pandémie de COVID-19, des bouleversements géopolitiques et de l’intelligence artificielle. Des réglementations comme la directive européenne CSRD et les codes AFEP-MEDEF révisés ont encouragé cette évolution, plaçant la France en tête mondiale en gouvernance durable, devant les États-Unis et le Royaume-Uni.

Palier de 2023-2026 : de la diffusion à l’interrogation sur l’efficacité

Depuis 2023, la diffusion stagne : seulement cinq nouveaux comités ont été créés en trois ans. Le baromètre IFA 2026 évoque un « effet de seuil » : au-delà de 90% d’équipement, la pertinence de l’existence des comités laisse place à des questions sur leur impact. Transforme-t-il les décisions stratégiques ou se limite-t-il à une conformité réglementaire formelle ? « La décennie qui s’ouvre se jugera moins à ce que les conseils ont mis en place qu’à la manière dont ils s’en saisissent », avertissent les auteurs du baromètre.

Pratiques de la gouvernance responsable : révélations du baromètre

Le baromètre montre d’autres changements structurels. L’administrateur référent, supervisant les enjeux durables, est présent dans 55% des sociétés du SBF 120 en 2026, contre 41% en 2017. Dans les conseils où président et directeur général sont fusionnés, ce taux atteint 72%, signe d’un renforcement des contre-pouvoirs. La dissociation des fonctions a également progressé, touchant 76% des conseils en 2026, contre 50,8% en 2017. « Le conseil de 2016 pilotait une stratégie. En 2026, il doit aussi réagir aux pandémies, conflits, chocs technologiques et adapter son modèle d’affaires aux nouvelles opportunités et risques », explique le document de référence.

Trois critères d’évaluation pour les comités durables

Comment différencier un comité durable efficace d’un simple exercice de conformité ? Le baromètre propose trois critères clés. Premièrement, le comité doit disposer d’un budget propre et d’expertises indépendantes. Deuxièmement, ses recommandations doivent influencer les décisions du conseil plénier, notamment sur les investissements et les rémunérations. Troisièmement, le comité doit intégrer des parties prenantes externes (salariés, ONG, scientifiques) dans ses délibérations. Sans ces leviers, le risque de « tick-box governance » persiste. Les entreprises se contentent de remplir des obligations réglementaires sans véritable transformation.

Conformité ou transformation : le défi du tick-box

L’augmentation des comités durables ne garantit pas une gouvernance réellement responsable. Selon une étude de PwC de septembre 2026, 62% des administrateurs européens estiment que leur comité durable « manque d’impact opérationnel ». Les raisons incluent un temps limité (trois réunions par an en moyenne), un manque de formation spécifique sur les enjeux climatiques et sociaux, et une déconnexion entre les travaux du comité et les décisions stratégiques. Ainsi, les comités deviennent des « alibis institutionnels », permettant aux entreprises de prétendre à un engagement sans changer leurs modèles d’affaires. La France excelle dans la diffusion des dispositifs, mais peine à transformer cette infrastructure en pratiques effectives.

Indicateurs cachés : mesurer l’efficacité réelle au-delà des chiffres

Les indicateurs habituels (nombre de comités, fréquence des réunions) cachent l’essentiel. Pour évaluer l’efficacité réelle, il faut chercher d’autres signes. Le taux de mise en œuvre des recommandations du comité durable par le conseil plénier est un indicateur clé. De même, le pourcentage de rémunération variable des dirigeants indexé sur des critères ESG et la présence d’administrateurs avec des expertises scientifiques ou sociales (au-delà des finances) sont d’autres marqueurs. Enfin, la capacité du comité à bloquer ou modifier des décisions stratégiques incompatibles avec les engagements durables de l’entreprise est le test ultime. Sans ces preuves tangibles, le comité durable reste une coquille vide.

Recommandations pour les responsables RSE et les administrateurs

Pour éviter la dilution, les acteurs de la gouvernance responsable doivent réviser leur approche. Priorité : exiger la transparence sur les travaux des comités durables, avec des rapports annuels détaillant les recommandations et leur suivi. Deuxième levier : former massivement les administrateurs sur les enjeux climatiques, sociaux et technologiques. Selon le baromètre IFA, seuls 38% des administrateurs du SBF 120 ont suivi une formation ESG en 2025. Troisième axe : intégrer des parties prenantes externes dans les comités pour diversifier les perspectives. Quatrième recommandation : lier la rémunération des dirigeants à la performance durable, avec des indicateurs clairs et ambitieux. Enfin, renouveler les profils des conseils, l’âge moyen des administrateurs augmentant, risquant de créer une déconnexion avec les enjeux émergents.