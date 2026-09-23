IA : l’État mise sur la dialogue sociale pour accompagner son déploiement en entreprise

Le gouvernement français lance un plan de 80 millions d’euros centré sur le dialogue social pour accompagner le déploiement de l’intelligence artificielle en entreprise. Douze mesures visent à transformer l’anxiété technologique en opportunité collective via la formation, la concertation avec les partenaires sociaux et l’accompagnement des publics fragiles.

Le développement de l’intelligence artificielle en entreprise suscite des inquiétudes légitimes parmi les employés. Plutôt que d’imposer la technologie, le gouvernement français a opté pour le dialogue social et l’accompagnement humain dans son plan lancé le 22 septembre 2026. Doté de 80 millions d’euros, ce programme se concentre sur douze mesures axées sur la concertation, la formation et l’inclusion, transformant l’anxiété technologique en opportunité collective.

Dialogue social : un rôle clé dans le déploiement de l’intelligence artificielle

L’automatisation bouleverse les environnements professionnels. En 2025, seulement 18% des entreprises françaises adoptaient des technologies d’intelligence artificielle, contre 36% dans les pays européens les plus avancés, selon l’INSEE. Ce retard n’atténue pas les craintes. Les salariés craignent que leurs compétences deviennent obsolètes, tandis que les managers peinent à anticiper les changements organisationnels. Adriana Carvajal, ex-recruteuse chez Google et LinkedIn, observe que le marché du travail « n’a jamais été aussi concurrentiel ». L’automatisation des processus de recrutement par l’IA accentue la sensation de déshumanisation. LinkedIn traite désormais 11 000 candidatures par minute, une hausse de 45% par rapport à 2025. Dans ce contexte, l’accompagnement humain est crucial pour éviter les ruptures sociales.

Le ministère du Travail a choisi une approche participative, associant les partenaires sociaux à chaque étape du déploiement, en accord avec les principes de responsabilité sociale des entreprises. Les task forces entreprises, chargées de sensibiliser les PME, incluront des représentants syndicaux pour garantir une prise en compte des conditions de travail. Cette démarche se distingue des précédentes transformations technologiques, souvent imposées sans consultation préalable. L’objectif est de créer un modèle français de l’IA centré sur l’humain, soulignant l’importance de l’accompagnement professionnel, jusqu’ici négligé dans le management.

Mesures d’accompagnement du plan gouvernemental

La réussite de la transformation repose sur une montée en compétences généralisée. Le plan prévoit un fonds national pour les centres de formation des apprentis (CFA), intégré au projet de loi de finances 2027. Les formations stratégiques en intelligence artificielle bénéficieront d’une augmentation du financement public, visant particulièrement les jeunes en alternance, souvent exclus des dispositifs de formation continue. En parallèle, France Travail introduira un test de « maturité IA » pour les demandeurs d’emploi, accompagné d’un parcours personnalisé, afin de réduire les inégalités d’accès aux compétences numériques, cruciales pour l’employabilité dans un marché automatisé.

Pix, une start-up d’État spécialisée dans la certification des compétences numériques, lancera la plateforme gratuite Explore IA. Destinée à tous les actifs, elle proposera des parcours ludiques pour évaluer les connaissances et découvrir les applications concrètes de l’IA. L’interface mise sur la pédagogie par l’expérimentation plutôt que sur la théorie abstraite. Une seconde plateforme Pix ciblera les apprentis dans les CFA, avec des contenus adaptés aux métiers en formation. Cette démocratisation de l’accès aux savoirs vise à empêcher que la maîtrise de l’IA ne devienne l’apanage des cadres supérieurs et des grandes entreprises.

La réforme du Compte Personnel de Formation (CPF) fera de l’intelligence artificielle une priorité nationale, multipliant les cofinancements pour faciliter l’accès aux formations certifiantes. Cette orientation budgétaire reflète la conviction que les 80 millions d’euros investis sont un levier de compétitivité à long terme. Les entreprises pourront ainsi former leurs collaborateurs sans supporter seules le coût financier, condition essentielle pour les PME aux marges réduites. L’État prend sa part dans la transition technologique, considérant la formation comme un investissement collectif plutôt qu’une charge individuelle.

Défis managériaux : anticiper et gérer la transformation

Le retard français cache de profondes disparités. Les grandes entreprises adoptent l’IA deux fois plus que les PME, créant un écart de productivité préoccupant. Les task forces entreprises interviendront d’abord auprès des petites structures pour démystifier la technologie et identifier les usages pertinents, notamment dans le recrutement. Adriana Carvajal rappelle qu' »un CV qui se démarque parmi des millions y parvient parce qu’il met en valeur vos réalisations et ne se contente pas de décrire vos tâches précédentes ». Les demandeurs d’emploi, vulnérables face aux algorithmes de sélection, bénéficieront d’un accompagnement spécifique via France Travail, avec l’objectif de transformer la contrainte technologique en opportunité de réorientation professionnelle.

Le plan gouvernemental propose une gouvernance tripartite : État, entreprises, salariés. Chaque acteur joue un rôle dans la transformation. L’État finance l’infrastructure de formation, les entreprises libèrent du temps pour la montée en compétences, et les salariés s’engagent dans un apprentissage continu. Cette responsabilité partagée s’inscrit dans une logique de responsabilité sociale élargie, où la performance économique ne doit pas se faire au détriment du capital humain. Les 2,5 milliards d’euros d’économies attendues du ministère du Travail pour 2027 rendent l’investissement de 80 millions dans l’IA d’autant plus crucial. Le pari est d’éviter les coûts sociaux différés d’une transformation mal accompagnée, qui pourraient se chiffrer en centaines de millions à travers le chômage et la reconversion forcée.

Le succès du plan dépendra de sa capacité à concrétiser ses promesses. Les mois à venir dévoileront si le dialogue social peut concilier innovation technologique et progrès social, ou si des ajustements seront nécessaires pour combler l’écart persistant avec nos voisins européens.