2026 inquiète les scientifiques : la menace silencieuse qu’on refuse de voir arriver

Alors que le monde a les yeux rivés sur le réchauffement climatique, trois dangers discrets émergent et peuvent bouleverser nos sociétés de façon irréversible. Ces risques ne concernent pas seulement les glaciers qui fondent ou les océans qui montent : ils ciblent aussi la santé, nos capacités de raisonnement, et des infrastructures invisibles mais vitales, notamment les satellites. Les chercheurs préviennent que le temps presse : « nous avons peut-être seulement quelques années pour agir ».

L’antibiorésistance, un risque sous-estimé

La résistance aux antibiotiques, moins médiatisée, devient une menace croissante pour la santé mondiale. Selon une étude de septembre 2024 publiée dans The Lancet par le Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) Project, plus de 39 millions de personnes pourraient mourir d’infections résistantes aux antibiotiques entre 2025 et 2050. On prévoit que les décès liés à cette résistance augmenteront de 70 % d’ici 2050 par rapport à 2022. Les personnes âgées, surtout celles de plus de 70 ans, sont les plus fragiles, avec une hausse de 80 % des décès entre 1990 et 2021.

La pandémie a amplifié l’usage excessif et souvent injustifié des antibiotiques, accélérant l’évolution de bactéries résistantes et rendant des infections courantes comme les otites, pneumonies ou plaies superficielles presque incurables. Des secteurs médicaux clés, tels que la chirurgie, la chimiothérapie et les accouchements, sont particulièrement menacés. La solution passe par un investissement massif dans la recherche de nouveaux antibiotiques et dans la prévention des infections, ce qui pourrait potentiellement éviter 92 millions de décès d’ici 2050.

Comment l’IA change notre façon de penser

Notre dépendance grandissante à l’intelligence artificielle modifie discrètement nos modes de pensée. Le cognitive offloading (la délégation de tâches mentales aux machines) conduit à une perte progressive de certaines capacités cognitives, phénomène amplifié par l’utilisation des chatbots d’IA, surnommé AICICA (Atrophie Cognitive Induite par les Chatbots d’IA). Une étude de Michael Gerlich, relayée par Sciencepost, montre que les 17–25 ans, en s’appuyant davantage sur l’IA, présentent des aptitudes réduites en pensée critique.

Le MIT Media Lab note aussi que les utilisateurs qui se servent exclusivement de ChatGPT pour rédiger des essais développent une connexité cérébrale plus faible et une rétention de la mémoire diminuée. Ces outils génératifs, capables de créer textes, images et voix synthétiques, menacent nos compétences de base comme la mémoire ou le raisonnement moral, et augmentent le risque de désinformation qui peut fragiliser la fiabilité démocratique. Des garde-fous éducatifs et cognitifs sont nécessaires pour limiter ces effets.