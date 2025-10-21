Le climat bascule : la Terre s’apprête à franchir un point de non-retour inquiétant

L’humanité traverse actuellement une période décisive alors que nos activités continuent de déséquilibrer le climat planétaire. Un rapport frappant intitulé Global Tipping Points, publié le 13 octobre par 160 scientifiques de 23 pays, met en lumière combien notre planète se rapproche dangereusement de certains « points de bascule » ayant le potentiel de déclencher des changements irréversibles. Ce rapport, piloté par Timothy Lenton, professeur à l’université d’Exeter (Angleterre), insiste sur la nécessité d’agir dès maintenant pour éviter des conséquences irréversibles.

Une réalité climatique qui change

Le document nous indique que nous vivons dans une « nouvelle réalité » provoquée par le dérèglement climatique lié aux activités humaines. Les chercheurs pensent que la Terre aurait déjà franchi un premier point critique. Ces seuils marquent des instants où certains éléments du climat, comme les calottes polaires, les courants océaniques et les forêts tropicales, peuvent basculer dans un mode de fonctionnement différent, souvent irréversible.

Le réchauffement mondial est au centre des préoccupations, avec un seuil de 1,5 °C qui pourrait représenter un point de non-retour, lié au budget carbone. D’après les études, ce seuil pourrait être dépassé temporairement dès 2024, avec de fortes chances qu’il soit dépassé définitivement dans les années qui suivent.

Une dégradation qui va de l’avant

Les points de bascule se rapprochent plus vite que prévu, rapporte le média Reporterre. Par exemple, les récifs coralliens tropicaux, dont la célèbre Grande Barrière de corail, ont connu leur plus grave blanchissement entre 2024 et 2025. Ces récifs, présents dans les eaux chaudes, jouent un rôle vital pour près d’un milliard de personnes et abritent environ un quart de la vie marine, et leur déclin généralisé serait catastrophique.

La forêt amazonienne n’est pas épargnée : sous la pression du réchauffement et de la déforestation, elle pourrait se transformer en savane si 20 % de sa superficie actuelle disparaît avec un réchauffement situé entre 1,5 et 2 °C. Ce risque est jugé très élevé localement, même s’il reste moins marqué à l’échelle continentale. La perte de cette forêt, qui capte le CO₂ et abrite une biodiversité exceptionnelle, serait inestimable.

Les glaces et les océans en danger

Les grandes calottes du Groenland et de l’Antarctique occidental risquent de s’effondrer, ce qui entraînerait une élévation du niveau de la mer sur plusieurs décennies, voire des millénaires, en raison de la fonte des glaciers. Les courants océaniques, comme l’Amoc (circulation méridienne atlantique), pourraient aussi franchir des seuils critiques.

Les interactions entre ces vingt points évalués pourraient entraîner des conséquences dramatiques. Par exemple, un affaiblissement de l’Amoc pourrait déstabiliser les glaces de l’Antarctique occidental et modifier les phénomènes liés à El Niño. Ces bouleversements mettraient en péril la sécurité alimentaire mondiale, nos infrastructures énergétiques ainsi que la stabilité économique et sociale.

Entre doutes et bonnes opportunités

Même si les dates exactes de franchissement de ces points restent incertaines, il semble indispensable de gérer ces risques liés au changement climatique de manière proactive. Certains experts insistent pour que l’on agisse sur tous les fronts : s’adapter aux risques déjà identifiés par le GIEC tout en se préparant à ceux qui pourraient être plus sévères, même s’ils sont moins prévisibles.

En parallèle, des opportunités positives se présentent : atteindre des points favorables dans des secteurs clés comme le transport ou l’agriculture pourrait permettre de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre avant 2050.