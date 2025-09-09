La fonte des glaciers alpins pourrait plonger la France dans une pénurie d’eau inédite

Les glaciers, véritables témoins du changement climatique, fondent à vive allure aux quatre coins du globe, bien que certains chercheurs observent un ralentissement de la fonte dans certaines régions. Même chez nous, les massifs montagneux ne sont pas à l’abri : les glaciers des Alpes pourraient bien disparaître. Le réchauffement de la planète accélère la fonte, bouleversant non seulement nos paysages, mais aussi la vie des hommes et des animaux.

L’effet du réchauffement sur nos glaciers

Les étés de plus en plus chauds entraînent une perte de glace bien supérieure aux gains hivernaux. Le service suisse de surveillance des glaciers a constaté que la glace accumulée pendant l’hiver 2024-2025 avait déjà disparu dès juillet 2025, montrant à quel point la situation est préoccupante. En effet, juin 2025 fut le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Ce constat met en lumière comment le réchauffement modifie nos écosystèmes.

Cette fonte rapide a des conséquences désastreuses pour les milieux qui dépendent de l’eau produite par les glaciers en été, comme l’effondrement du glacier du Birch en Suisse. Cette eau alimente les fleuves et recharge les nappes phréatiques (source primordiale d’eau potable pour l’agriculture et la production d’énergie). Si les précipitations hivernales ne sont pas suffisamment froides, elles ruissellent dans les vallées et favorisent les inondations.

L’eau des glaciers et ses usages

L’eau issue des glaciers joue un rôle majeur dans de nombreux secteurs. Elle est utilisée pour l’agriculture, sert à recharger les nappes phréatiques pour fournir une eau potable indispensable, et permet la production d’énergie grâce aux barrages hydroélectriques et au refroidissement des centrales nucléaires. Lors des étés très secs, un glaciologue nous rappelle que les glaciers des Alpes peuvent fournir jusqu’à 40 % au débit du Rhône, faisant d’eux de véritables réserves d’eau pour l’Europe.

Prévisions alarmantes et appel à l’action

Les prévisions climatiques sont loin d’être rassurantes, avec une fonte précoce des glaciers qui inquiète les scientifiques. On estime qu’entre 85 % et 99 % de la masse des glaciers alpins pourrait disparaître d’ici 2100 par rapport à 2015. À l’échelle mondiale, on observe une fonte rapide au Groenland, avec des conséquences graves sur l’élévation du niveau de la mer. En 2023, cette fonte a été deux fois plus forte que la moyenne des 25 dernières années. Les glaciers des Alpes et des Pyrénées, eux, ont perdu 40 % de leur volume en seulement 23 ans.

La science et nos perspectives

Une étude collaborative rassemblant 35 équipes internationales – incluant celles du CNRS, CNES, Inrae et IRD en France – a été publiée dans la revue Nature le 19 février. En utilisant des données satellites, trois méthodes différentes de calcul de la fonte glaciaire ont été mises en cohérence. Ces résultats seront intégrés dans le prochain rapport du GIEC, prévu pour 2027, avec des mises à jour tous les deux ans.

Etienne Berthier explique : « Ce rapport est sans précédent… Nous devons agir dès maintenant en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ». Il s’inquiète toutefois de la pérennité des observations satellites, qui nécessiteront prochainement d’être renouvelées.