Zéro déchets industriels : la papeterie Essity passe à l’action

Le 10 octobre 2025, l’ADEME a mis en lumière la stratégie zéro déchets du groupe Essity sur son site d’Hondouville, près d’Évreux. Cette papeterie historique, déjà spécialisée dans le recyclage du papier et des briques alimentaires, accueille désormais un pilote unique : CalBouVal. L’initiative vise à revaloriser des résidus jusqu’ici peu exploités, les boues papetières, afin de réduire drastiquement les déchets industriels, tout en produisant un matériau utile au secteur du BTP.

CalBouVal : des déchets papetiers transformés en ressource pour le BTP

Dans le processus de recyclage, seules les fibres de cellulose retrouvent une seconde vie. Le reste, soit environ un tiers du poids des déchets entrants, devient des boues chargées d’encres et de charges minérales, souvent dirigées vers l’épandage ou l’incinération. « Une part de ce mélange peut être utilisée dans la fabrication de briques en terre, mais ce débouché reste limité », explique David Stephan, directeur du site d’Essity Hondouville, avant d’ajouter : « La majeure partie part à l’épandage ou à l’incinération, ce qui présente moins d’intérêt, d’un point de vue écologique et économique, qu’une valorisation matière », détaille ADEME Infos.

Le procédé CalBouVal inverse la logique : les boues papetières sont calcinées à haute température, les cendres obtenues sont traitées pour extraire un carbonate de calcium d’une pureté suffisante pour devenir additif pour bétons ou liant routier. Ce traitement permet de convertir des déchets en ressource marchande. L’opération s’accompagne d’une récupération de chaleur fatale, exploitée pour alimenter les séchoirs de la papeterie. « Le projet répondait parfaitement à nos critères, car il intégrait, en plus, un système innovant de récupération de chaleur », souligne Mathieu Glais, chef de projets France 2030 à l’ADEME.

Vers l’industrialisation dès 2028 ?

CalBouVal réunit plusieurs acteurs : Essity pour l’intégration industrielle, l’Institut Jean Lamour et l’INSA Strasbourg pour la recherche, Hevatech pour la valorisation énergétique grâce à sa technologie H2P, et Eqiom pour tester le carbonate dans ses ciments. L’enveloppe totale atteint 3,5 millions d’euros, cofinancée par France 2030 et l’Union européenne via NextGenerationEU.

Le démonstrateur industriel est en fonctionnement depuis septembre 2024. Le raccordement complet au process est prévu entre 2026 et 2027, pour une industrialisation à l’horizon 2028. L’ADEME anticipe une réduction majeure des déchets et une économie de gaz naturel grâce à la récupération d’énergie. Pour l’industriel, l’enjeu dépasse le seul traitement des boues : il s’agit de boucler le cycle des déchets, du papier recyclé jusqu’à la valorisation matière et énergétique de chaque résidu. « Ce process complet inédit permettrait de transformer et valoriser les résidus de fabrication en un minéral adapté à l’industrie du bâtiment et des travaux publics », confirme David Stephan.

De la papeterie aux cimenteries : vers une écologie industrielle zéro déchets

Essity veut démontrer qu’un déchet peut devenir matière première secondaire. Dans la filière CalBouVal, les boues papetières revalorisées alimenteront les cimenteries d’Eqiom, situées en Normandie, réduisant l’extraction de calcaire naturel.

La préfecture de l’Eure a d’ailleurs classé Essity Hondouville parmi les lauréats France 2030 pour la transformation des déchets papetiers en minéral et en énergie. L’opération illustre la montée en puissance de l’écologie industrielle : une boucle locale où les déchets d’un site deviennent les ressources d’un autre. Selon Donato Giorgio, président de la supply chain globale d’Essity, « si ce pilote réussit, il pourrait ouvrir la voie à l’élimination de presque tous les déchets industriels issus des papeteries de recyclage du groupe ».