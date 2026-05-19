La Société Générale écope d’une amende pour pratiques illégales

La Société Générale sanctionnée pour ses pratiques commerciales défaillantes

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé une amende de 20 millions d’euros à la Société Générale, assortie d’un blâme, pour de multiples manquements à ses obligations d’information et de conseil dans la commercialisation de produits d’assurance. Cette sanction, rendue publique le 18 mai 2026, fait suite à un contrôle sur place mené en 2023 et 2024 par le gendarme des banques et des assurances.

Il s’agit de la plus lourde amende prononcée par la commission des sanctions de l’ACPR depuis 2018, ce qui témoigne de la gravité des dysfonctionnements constatés. L’autorité évoque un « non-respect très étendu des dispositions législatives et réglementaires méritant d’être fermement sanctionné » — une formulation rare dans la bouche d’un régulateur d’ordinaire mesuré.

Des pratiques commerciales contraires aux intérêts des clients

Les reproches portent principalement sur la commercialisation de l’offre groupée Sobrio, au travers de laquelle la Société Générale intégrait automatiquement une assurance dommages aux côtés de produits bancaires essentiels tels que la carte de paiement. En sa qualité d’intermédiaire d’assurance, l’établissement « n’a pas respecté les obligations d’information précontractuelle et le devoir de conseil qui s’imposent à elle ». Concrètement, les clients se voyaient souscrire une assurance sans en avoir été dûment informés, sans que leurs besoins réels aient été évalués, et sans qu’aucun document contractuel adéquat leur soit remis avant la signature.

Mais l’ACPR va plus loin encore : la banque aurait délibérément « retenu, en toute connaissance de cause, une analyse juridique de la nature du contrat et de ses obligations envers les assurés conforme à ses intérêts mais inexacte ». En d’autres termes, la Société Générale aurait consciemment adopté une interprétation juridique erronée de ses propres obligations, lui permettant de s’exonérer du devoir de conseil tout en continuant à vendre des couvertures d’assurance de manière quasi-systématique à ses clients. Cette stratégie délibérée, qualifiée par le régulateur de manquement au « devoir d’agir au mieux de l’intérêt des clients », dépasse la simple négligence : elle révèle une décision organisationnelle assumée, visant à maximiser les revenus issus de l’assurance au détriment de la protection des assurés.

Le régulateur dénonce ainsi des « manquements graves et répétés à des obligations qui ne sont pas nouvelles et qui ont été prescrites dans le but de protéger les clients ». Cette sévérité vise directement la culture commerciale d’une institution qui, manifestement, a longtemps fait passer ses intérêts avant ceux de sa clientèle.

Un historique de sanctions préoccupant

Cette condamnation s’inscrit dans une série de mesures disciplinaires visant la Société Générale au fil des années. En 2024, sa filiale Treezor avait déjà écopé d’un million d’euros d’amende de la part de l’ACPR. En 2017, l’établissement avait été sanctionné à hauteur de cinq millions d’euros pour des carences dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette récidive illustre les difficultés persistantes de la banque à se conformer aux exigences réglementaires. Le record des sanctions bancaires reste néanmoins détenu par la Banque Postale, condamnée en 2018 à cinquante millions d’euros pour des défaillances dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme.

Des produits d’assurance également concernés

L’offre Sobrio n’est pas le seul produit mis en cause. Trois autres contrats commercialisés par la Société Générale — Certicompte, Certi Épargne et Mon Assurance mobile — présentaient des défauts d’information et de conseil équivalents. Dans chacun de ces cas, les clients n’étaient pas correctement renseignés sur la nature, l’étendue et le coût des garanties souscrites, tandis que les conseillers de la banque ne procédaient à aucune analyse personnalisée de leurs besoins. L’ampleur de ces dysfonctionnements, répétés sur plusieurs gammes de produits et sur plusieurs années, révèle une défaillance organisationnelle profonde, bien au-delà d’accidents isolés.

La réponse de l’établissement bancaire

Contactée par l’AFP, la Société Générale affirme prendre acte de cette décision tout en assurant avoir « réagi dès l’identification de certains dysfonctionnements soulevés par l’enquête de l’ACPR de 2024 ». L’établissement examine « avec précision les suites à donner à cette décision, y compris l’éventualité d’un recours devant le Conseil d’État ».

Cette posture défensive contraste avec la gravité des reproches formulés par le régulateur. Ce type de sanction oblige désormais les banques à repenser leur démarche de conformité, à renforcer leurs équipes de contrôle interne et à réexaminer en profondeur la gestion de leurs risques opérationnels.

Des enjeux de gouvernance et de conformité majeurs

Cette affaire met en lumière des failles profondes dans les mécanismes de contrôle interne de la Société Générale. L’ACPR pointe l’insuffisance des garde-fous censés prévenir les pratiques commerciales abusives, interrogeant par là même l’efficacité réelle de la gouvernance de l’entreprise et de ses dispositifs de gestion des risques. Pour les dirigeants du secteur financier, cette sanction constitue un rappel cinglant : les autorités de supervision ne se satisfont plus de gestes symboliques, elles exigent des transformations organisationnelles durables et vérifiables. Dans ce contexte, la culture du risque et les processus de conformité ne sont plus de simples obligations réglementaires — ils sont devenus des enjeux stratégiques pour la pérennité même des institutions bancaires.

Ces questions de gouvernance font écho aux défis éthiques que traversent aujourd’hui de nombreuses organisations. À l’image des interrogations soulevées par la révision des principes d’OpenAI, la frontière entre intérêt commercial et responsabilité envers les parties prenantes se révèle souvent plus poreuse qu’il n’y paraît.

Vers une transformation nécessaire des pratiques

Au-delà du montant de l’amende, c’est la confiance que la Société Générale devra reconquérir — auprès de ses clients, de ses actionnaires et des régulateurs — qui constitue le véritable enjeu. Des preuves tangibles d’une transformation des pratiques commerciales seront attendues, et elles ne sauraient se réduire à des déclarations d’intention.

Cette affaire s’inscrit dans une tendance de fond : le durcissement de la supervision bancaire à l’échelle européenne. Les régulateurs privilégient désormais une approche préventive, exigeant des établissements une vigilance constante sur l’ensemble de leur activité commerciale. La question qui demeure est celle de la capacité des grandes banques françaises à concilier impératifs de rentabilité et exigences réglementaires croissantes, sans que ce soit, une fois encore, le client qui en fasse les frais. Une pression que connaissent bien, sous d’autres formes, les dirigeants d’entreprise aux prises avec des injonctions contradictoires.