World Monuments Watch 2027 : le Fonds AXA pour le Progrès humain en première ligne

En devenant le partenaire principal de la World Monuments Watch, le programme international de référence pour la sauvegarde du patrimoine en péril, l’assureur AXA affirme une ambition claire : inscrire durablement la préservation des sites historiques au cœur de son engagement pour le progrès humain.

Le Fonds AXA pour le Progrès humain au cœur de la World Monuments Watch 2027

Annoncé le 8 janvier 2026 à Paris, ce partenariat marque un tournant pour le Fonds AXA pour le Progrès humain. En s’associant à la World Monuments Watch 2027, initiative emblématique du World Monuments Fund, AXA renforce une démarche RSE déjà structurée autour de la protection, de la résilience et de l’impact à long terme, tout en élargissant son action au patrimoine mondial.

Avec ce rapprochement stratégique, le Fonds AXA pour le Progrès humain devient le partenaire principal de la World Monuments Watch 2027. Ce programme biennal identifie des sites culturels menacés par des conflits, des catastrophes naturelles ou le changement climatique. Ainsi, en soutenant directement la sélection et l’accompagnement de ces sites, AXA s’inscrit dans une logique de protection qui dépasse l’assurance classique. De plus, cette démarche vise à accélérer la mobilisation de financements, de compétences et de visibilité autour de projets patrimoniaux jugés prioritaires par les experts du World Monuments Fund.

L’appel à candidatures pour la World Monuments Watch 2027 est ouvert jusqu’au 20 mars 2026. Ce calendrier souligne l’urgence de la démarche, mais aussi l’ambition internationale du programme, qui sélectionne environ vingt-cinq sites tous les deux ans. En devenant partenaire principal, le Fonds AXA pour le Progrès humain contribue donc à structurer un dispositif mondial de préservation, tout en renforçant la cohérence de sa politique RSE à l’échelle internationale.

Une démarche RSE ancrée dans la protection et la résilience

Depuis sa création, le Fonds AXA pour le Progrès humain constitue le pilier de l’action philanthropique du groupe. Doté de 60 millions d’euros par an, il soutient des projets à fort impact dans plusieurs domaines, dont l’art, la culture et le patrimoine. Toutefois, ce partenariat avec la World Monuments Watch illustre une évolution : il ne s’agit plus seulement de financer, mais aussi d’accompagner des démarches de long terme, intégrant prévention des risques et résilience des territoires.

En outre, cette orientation s’inscrit pleinement dans la mission affichée par AXA : « agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte ». À travers la préservation du patrimoine, l’assureur étend la notion de protection à des biens communs culturels, essentiels à l’identité des communautés.

Des sites emblématiques pour illustrer l’engagement d’AXA

Concrètement, le Fonds AXA pour le Progrès humain soutient déjà plusieurs interventions liées à la World Monuments Watch. Parmi elles figurent la restauration de la chapelle de la Sorbonne, en France, ainsi que des actions de sauvegarde sur la péninsule de Noto, au Japon, après le séisme de 2024, et à Antakya, en Turquie, à la suite du séisme de 2023. Ces exemples illustrent une volonté d’intervenir à la fois sur des sites emblématiques et dans des contextes d’urgence.

De surcroît, cet engagement s’inscrit dans la continuité d’autres actions d’AXA en faveur du patrimoine. Le Fonds AXA pour le Progrès humain soutient notamment la Mission Patrimoine en France, avec une dotation de 100.000 euros par site en 2025, selon Mutuelles AXA. En combinant initiatives nationales et programmes internationaux, AXA construit une stratégie RSE cohérente, qui associe financement, expertise et visibilité au service de la préservation des sites et du patrimoine mondial.