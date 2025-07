Vous ne devrez pas déclarer les récupérateurs d’eau au-delà de 500 litres le 6 août

Une rumeur circule sur les réseaux sociaux selon laquelle, dès août 2025, les propriétaires de récupérateurs d’eau de pluie de plus de 500 litres devront les déclarer en mairie. Cette information a rapidement fait réagir, surtout chez ceux qui arrosent leur jardin en été. Pourtant, le ministère de la Transition écologique a confirmé que tout cela est faux. Alors, pourquoi cette rumeur a-t-elle fait le buzz et quelle est la réglementation en vigueur aujourd’hui concernant les récupérateurs d’eau ?

D’où vient la rumeur et comment s’est-elle propagée

La rumeur a commencé sur des plateformes comme X (anciennement Twitter), TikTok et Facebook, et a été vue par plusieurs centaines de milliers de personnes. Elle avance qu’à partir du 6 août 2025, une nouvelle réglementation obligerait les propriétaires à déclarer leurs récupérateurs (lorsqu’ils dépassent 500 litres) auprès des autorités locales. Un site, « Dbl-construction.fr », a largement contribué à la diffusion de cette info en publiant un article intitulé « C’est vérifié : à partir du 7 août 2025, les récupérateurs d’eau de plus de 500 L devront être déclarés dans certaines régions ». L’article y explique que cette mesure serait mise en place pour mieux gérer l’eau et éviter divers soucis environnementaux.

La désinformation a été boostée par des médias conspirationnistes comme France Soir, ainsi que par des sites générés par intelligence artificielle, dont « Dbl-construction.fr » et « Passionautomobile.com ». Ces plateformes sont connues pour leurs titres tapageurs, leur manque de sources sérieuses et leurs généralisations qui négligent les faits concrets. Le ministère de la Transition écologique a rapidement dénoncé ces informations en rappelant qu’aucune loi n’impose une telle mesure.

Réactions officielles et éclaircissements sur la réglementation

Face à la diffusion massive de cette fausse nouvelle, le ministère de la Transition écologique est intervenu pour mettre les choses au clair. Il n’existe aucune nouvelle réglementation pour cet été qui obligerait les propriétaires à déclarer leurs récupérateurs d’eau. Cette mise au point avait pour but de rassurer les citoyens et de freiner la désinformation.

Pour ce qui est de la réglementation actuelle, l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires pour l’utilisation d’eaux non destinées à la consommation humaine mentionne que la déclaration pour les particuliers n’est généralement plus requise. Toutefois, il faut déclarer si l’eau est utilisée pour laver du linge ou pour alimenter une fontaine décorative dans des établissements recevant du public sensible. En outre, selon l’article L. 2224-9 du Code général des collectivités territoriales, la déclaration à la mairie est obligatoire uniquement si le récupérateur est raccordé au tout-à-l’égout pour usage intérieur.

Cet épisode montre combien il est important de vérifier les informations avant de les partager en ligne. Les réseaux sociaux peuvent transformer très vite une simple rumeur en « vérité » pour de nombreuses personnes si aucune source fiable ne vient la contredire. Comme l’a noté 20 Minutes, l’article publié sur « Dbl-construction.fr » présente tous les signes typiques d’une publication fabriquée pour faire le buzz : un titre accrocheur sans fondement solide.

Pour ceux qui veulent utiliser un récupérateur d’eau chez eux sans se faire de soucis, il est préférable de se référer aux textes officiels concernant les restrictions d’eau. En restant attentif aux bonnes informations, chacun peut aider à limiter la diffusion des fausses nouvelles et à assurer une qualité de l’eau raisonnable.