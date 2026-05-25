Sept conteneurs oubliés sur la glace antarctique dérivent désormais sur un iceberg : l’équipage du RV Polarstern n’a rien pu faire

Un incident inattendu a attiré l’attention de la communauté scientifique et environnementale : sept conteneurs maritimes, initialement posés sur une langue de glace proche de la station allemande Neumayer Station III, ont été repérés flottant sur un iceberg au large de la côte antarctique, rapporte ABC. Cet équipement, contenant du diesel arctique, un générateur, et des déchets non dangereux, représente un risque environnemental important après leur détachement provoqué par une tempête.

Ce qui s’est passé

Des conditions météorologiques extrêmes ont récemment frappé la région antarctique, avec un blizzard violent ayant soufflé entre le 13 janvier et le 20 janvier. Les vents atteignant 130 km/h ont provoqué le détachement d’une partie de la langue de glace sur laquelle étaient entreposés les conteneurs. Le 21 janvier, une inspection a révélé que les conteneurs avaient dérivé sur un iceberg de 500 m sur 300 m, avec une épaisseur totale de 81 m, dont environ 15 m émergés.

L’équipage du RV Polarstern, un brise-glace allemand, a repéré l’iceberg le 22 janvier, suite à la découverte en Antarctique de la dérive par l’équipe logistique. Des glaciologues ont alors évalué la zone, indiquant que certaines parties étaient assez stables pour y atterrir, une expédition scientifique a été menée. Les hélicoptères déployés ont permis la récupération d’environ 1 tonne de matériel, notamment 3 fûts de diesel, quelques bouteilles de gaz, et des batteries. Cependant, en raison d’une instabilité croissante de l’iceberg, les opérations ont été interrompues le 25 janvier.

Que risque-t-on pour l’environnement ?

L’incident a suscité des inquiétudes concernant la possibilité de fuites de diesel dans l’environnement marin. Le conteneur de 9 500 L de diesel arctique pose un risque de contamination important, car il pourrait avoir été endommagé lors de la chute ou implosé en coulant, provoquant ainsi une fuite. Bien que ce type de diesel soit plus volatil que le fioul lourd, les températures très basses de l’Antarctique pourraient ralentir sa dégradation naturelle, laissant le carburant persister plus longtemps dans l’écosystème.

Les déchets non dangereux contenus dans quatre des conteneurs sont supposés avoir un effet limité sur l’écosystème. Néanmoins, toute fuite pourrait potentiellement nuire à la faune locale. Les dernières données satellites ont été capturées le 22 février, et il est supposé que l’iceberg s’est désintégré peu après, emportant les conteneurs avec lui au fond de la mer.

Qui a réagi et quelles mesures ont été prises

Face à cet incident, le gouvernement allemand et l’AWI (Alfred Wegener Institute) ont exprimé leurs regrets et souligné leur soulagement qu’aucune blessure humaine ne soit à déplorer. Afin de réduire les risques futurs, il a été décidé que les conteneurs seraient stockés à au moins 5 000 m de la langue de glace.

Cette situation a été discutée lors de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique à Hiroshima, où des mesures correctives et des enquêtes glaciologiques ont été envisagées pour prévenir de futures occurrences.