Pourquoi un autodidacte de 21 ans réussit ce que les industriels du recyclage échouent à faire depuis des années

À seulement 21 ans, Julian Brown transforme des déchets plastiques en carburant grâce à une méthode innovante.

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Claire Morel
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Pourquoi un autodidacte de 21 ans réussit ce que les industriels du recyclage échouent à faire depuis des années
Pourquoi un autodidacte de 21 ans réussit ce que les industriels du recyclage échouent à faire depuis des années © RSE Magazine

À seulement 21 ans, Julian Brown, un jeune scientifique autodidacte d’Atlanta, a attiré l’attention mondiale avec une invention qui fait parler d’elle. Il a mis au point un dispositif audacieux capable de transformer des déchets plastiques en sources d’énergie : essence, diesel et kérosène d’aviation, grâce à une méthode innovante. Le procédé repose sur une technique pointue : la pyrolyse par micro-ondes. Selon le média Clarin, ce progrès pourrait changer notre façon de voir et de traiter les déchets plastiques, un enjeu majeur, où les préoccupations environnementales sont à leur comble.

Qui est Julian Brown ?

L’initiative de Julian Brown se porte sous la bannière de sa start-up NatureJab. Il a commencé à explorer l’idée dès l’adolescence, menant ses premiers essais dans des laboratoires improvisés chez lui. Sa détermination l’a amené à tester une multitude de paramètres pour créer un plastique écologique.

Julian a toujours voulu montrer que les déchets plastiques ne sont pas une fatalité, mais bien « un potentiel énergétique inexploité ». Parmi ses sources d’inspiration figurent plusieurs figures audacieuses contemporaines. Son projet a d’ailleurs retenu l’attention d’Alexis Ohanian, qui lui a attribué une bourse d’environ 86 000 €. NatureJab, soutenue par une campagne GoFundMe, a aussi récolté plus de 27 600 €, dépassant largement son objectif initial de 16 000 €.

Comment fonctionne son procédé

Le dispositif de Julian s’appuie sur la pyrolyse, un procédé consistant à chauffer un matériau organique en l’absence d’oxygène. Cette méthode est appliquée à l’aide de micro-ondes. Dans une chambre fermée, des déchets plastiques, comme des sacs et des emballages, sont chauffés jusqu’à produire des vapeurs, contribuant ainsi au recyclage des plastiques.

Le procédé comporte toutefois des risques. La manipulation de vapeurs inflammables sans une maîtrise totale peut entraîner des combustions directes et générer des fumées toxiques. Pour que le système fonctionne en sécurité et de façon efficace, il faut un contrôle précis de la température et une étanchéité rigoureuse des installations.

Les défis techniques et les questions environnementales

Même si l’innovation a fait le tour des réseaux sociaux, plusieurs interrogations techniques restent en suspens. La qualité du carburant produit sans raffinage supplémentaire soulève des doutes sur son usage direct dans les moteurs. Les émissions polluantes potentiellement générées pendant la transformation remettent aussi en question la durabilité de la solution.

Par ailleurs, la sécurité pose un vrai problème, surtout que Julian a évoqué des menaces liées à son invention.

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