Vous jetez un sac dans la poubelle du voisin posée sur le trottoir : voici ce que dit réellement la loi et ce que vous risquez

Peut-on utiliser la poubelle d’un voisin quand elle est sortie dans la rue pour la collecte ? La question revient souvent et touche à la fois à la gestion collective des déchets, aux relations de voisinage et au respect des règles locales.

Ce que dit la loi et les règles locales

En France, aucune loi nationale n’interdit formellement d’utiliser la poubelle d’un voisin quand elle se trouve sur la voie publique, rappelle Le Mag de la Conso. L’usage reste toléré, à condition de respecter les règles fixées par les collectivités, les mairies ou les communautés de communes : tri sélectif, dépôt des bons déchets dans les bons bacs, jours et horaires de collecte. En revanche, entrer dans la propriété d’un voisin pour accéder à ses poubelles est une atteinte à la propriété privée, qui peut entraîner des sanctions légales et même une plainte.

Les collectivités fixent aussi les modalités de ramassage, le plus souvent une collecte en porte-à-porte. Leurs arrêtés indiquent les jours et horaires, imposent de rentrer les bacs après le passage des éboueurs et interdisent de laisser les poubelles en permanence sur le trottoir, pour ne pas gêner la circulation.

Quels bacs, qui est responsable et quelles sanctions

Les bacs les plus courants sont :

noirs ou gris pour les ordures ménagères non recyclables,

à couvercle jaune pour les déchets recyclables comme les papiers, cartons, emballages en aluminium ou en plastique,

et parfois des bacs verts pour les déchets de jardin.

Depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est obligatoire pour tous les foyers. Ces déchets, surtout des matières organiques, peuvent être traités dans les composteurs mis à disposition par les collectivités.

Chaque foyer doit trier correctement ses déchets, suivre les règles locales et entretenir ses containers. Le non-respect de ces obligations, par exemple laisser régulièrement ses poubelles sur le trottoir, est passible d’une amende pouvant atteindre 750 €, selon l’article R644-2 du Code pénal. Un voisin qui utilise votre bac de façon inappropriée risque, lui, une amende de 35 € si l’on peut prouver les faits.

Prévenir les conflits et régler les litiges

Quelques réflexes simples permettent d’éviter les conflits liés aux poubelles : rentrer les bacs dès la fin de la collecte, ou discuter avec le voisin pour comprendre pourquoi il se sert de votre poubelle. Dans les cas plus tendus, on peut sécuriser les bacs, par exemple avec un cadenas.

Si le litige dure, il reste d’autres recours : signaler le comportement du voisin au service municipal des déchets, ou porter plainte auprès des forces de l’ordre en cas d’infractions répétées.