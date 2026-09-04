Volkswagen double ses suppressions d’emplois face à la Chine

Volkswagen a approuvé jeudi 3 septembre 2026 un plan de restructuration historique portant à 100 000 le nombre d’emplois supprimés d’ici 2030, soit le double des coupes déjà annoncées. Face à la concurrence chinoise et à une surcapacité de 500 000 véhicules en Europe, le constructeur automobile allemand engage la plus vaste transformation de son histoire.

Un plan de restructuration d’une ampleur inédite

Le conseil de surveillance de Volkswagen a approuvé à l’unanimité, jeudi 3 septembre 2026, un plan de restructuration massif. Le géant automobile supprimera 50 000 postes supplémentaires dans le monde d’ici 2030, portant le total des suppressions d’emplois à 100 000. Cette décision marque une rupture pour l’entreprise, confrontée à une crise profonde de son modèle industriel.

Baptisé « Plan d’avenir 2030 », ce programme double les suppressions déjà annoncées pour la période 2024-2026, ciblant principalement les sites en Allemagne. Ainsi, environ 15 % des effectifs mondiaux sont touchés par ces réductions drastiques, une première dans l’histoire de l’automobile allemande.

Conséquences des premières suppressions

Volkswagen avait déjà annoncé, entre 2024 et 2026, la suppression de 50 000 emplois, principalement en Allemagne, affectant surtout la marque principale du groupe. Les syndicats avaient obtenu des garanties sur le maintien des sites de production, évitant temporairement les fermetures d’usines. Cependant, la détérioration des finances de l’entreprise, avec une marge opérationnelle tombée à 3 % en 2025, a rendu nécessaire de nouvelles réductions.

Volkswagen doit faire face à une demande faible, une transition vers l’électrique plus lente que prévu et une concurrence chinoise agressive. Les premières mesures n’ont pas suffi à redresser la situation.

Une approbation unanime malgré l’ampleur du choc

Les représentants des salariés et des actionnaires ont validé conjointement le nouveau plan lors de la réunion du conseil de surveillance. « Face à la pression concurrentielle mondiale croissante, aux changements de la demande et aux évolutions technologiques dans l’automobile, adapter les effectifs à la réalité économique est indispensable », explique le groupe dans son communiqué officiel.

Oliver Blume, directeur général de Volkswagen, a déclaré, selon la BBC, que cette restructuration est « un signal fort » pour l’avenir de l’entreprise. Le conseil a également noté une surcapacité de production de 500 000 véhicules en Europe, mettant en péril quatre usines allemandes : Emden, Zwickau, Hanovre et Neckarsulm.

Défis de la concurrence chinoise et de l’électrification

La concurrence des constructeurs chinois, comme BYD, déstabilise Volkswagen. Ces marques ont conquis d’importantes parts de marché en Europe et en Asie du Sud-Est grâce à des coûts de production inférieurs et une avance technologique sur certains segments électriques.

La transition énergétique s’avère plus complexe que prévu. Malgré des investissements massifs dans l’électrification, la demande reste inférieure aux attentes, et les coûts de développement pèsent sur la rentabilité. Selon Electrek, les quatre usines menacées produisent une majorité des véhicules électriques du groupe, comme l’ID.4 et l’ID.7.

Volkswagen rencontre des difficultés sur les marchés chinois et américain. En Chine, les ventes ont chuté face aux marques locales, tandis qu’aux États-Unis, les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump ont réduit la compétitivité des modèles européens.

15 % des effectifs mondiaux impactés

Les 100 000 suppressions représentent environ 15 % des effectifs mondiaux de Volkswagen, qui employait plus de 660 000 personnes en 2025. Les coupes concernent tous les niveaux hiérarchiques, y compris le management, dans le but de simplifier la structure organisationnelle.

L’avenir des quatre usines menacées reste incertain. Volkswagen explore des « possibilités d’utilisation alternatives » et s’est fixé jusqu’à mi-2027 pour réorganiser ses sites européens. Cependant, l’absence de nouveaux modèles programmés après 2031-2034 laisse planer la menace d’une fermeture.

La prudence du directoire évite pour l’instant un conflit avec les syndicats et le Land de Basse-Saxe, actionnaire à 20 %. Le système de cogestion allemand a longtemps freiné les restructurations rapides.