Uber : 3 300 suppressions et la fin du télétravail

Le 2 septembre 2026, Uber a annoncé la suppression de 3 300 postes, représentant 10% de sa main-d’œuvre. Dara Khosrowshahi, PDG de l’entreprise, explique cette décision par le besoin de simplifier une organisation devenue trop complexe. Le télétravail est également presque aboli, avec seulement 1% des employés autorisés à travailler à distance, tandis que les autres devront être présents au bureau trois jours par semaine. La restructuration vise à centraliser les équipes à New York et San Francisco et à réduire les niveaux hiérarchiques.

Complexité organisationnelle : le constat de Khosrowshahi

En cinq ans, Uber a triplé son chiffre d’affaires, atteignant 52 milliards de dollars en 2025. Cependant, cette expansion rapide a complexifié sa structure organisationnelle. « Nous avons grandi, mais avec cette croissance est venue la complexité : plus de couches, plus de coordination, et parfois des structures inadaptées à notre taille actuelle », a déclaré Dara Khosrowshahi dans un communiqué officiel.

Le PDG souligne plusieurs problèmes : multiplication des niveaux hiérarchiques ralentissant la prise de décision, micro-équipes avec peu de membres, et dilution de l’efficacité. Uber, qui compte actuellement 33 000 employés, prévoit de réduire ce nombre à environ 30 000, un retour à l’effectif de 2021. Cette rationalisation s’inscrit dans une tendance générale du secteur technologique, où 123 000 licenciements ont été enregistrés en 2026 dans près de 290 entreprises.

Les principes de la nouvelle organisation d’Uber

La restructuration repose sur trois axes : réduction des postes managériaux, diminution des micro-équipes et centralisation géographique. L’objectif est de faciliter la prise de décision, clarifier les responsabilités et concentrer les efforts sur l’innovation plutôt que sur la coordination.

Réduction des postes managériaux de 20%

Les suppressions touchent principalement les managers. Uber prévoit de réduire de 20% ces postes pour simplifier la hiérarchie. Ce choix reflète une critique de l’ancien modèle jugé trop bureaucratique et vise à rapprocher les décideurs des équipes opérationnelles, favorisant ainsi l’agilité et la réactivité.

Réduction des micro-équipes

Les micro-équipes, souvent issues de réorganisations successives, ont été réduites de 50%. Ces structures, coûteuses et peu efficaces, ont été supprimées pour réorienter les ressources vers des fonctions stratégiques et renforcer la cohérence des équipes.

Concentration des équipes à New York et San Francisco

La dispersion géographique des équipes a été identifiée comme un obstacle. Les employés doivent désormais se regrouper autour de deux hubs principaux : New York et San Francisco. Cette concentration vise à encourager la collaboration physique et à diminuer les coûts liés à de nombreux sites. Pour beaucoup, cela nécessitera une relocalisation ou un départ de l’entreprise, marquant une nette rupture avec la tendance à la décentralisation post-pandémie.

Fin du télétravail : un changement culturel majeur

La suppression presque totale du télétravail constitue un changement radical. Désormais, seuls 1% des employés pourront travailler à distance, ce qui contraste fortement avec la flexibilité adoptée par de nombreuses entreprises technologiques après la pandémie.

Présence obligatoire au bureau et enjeux de recrutement

Les employés doivent être présents au bureau au moins trois jours par semaine, ce qui pourrait nuire à l’attractivité de l’entreprise dans un secteur où la flexibilité est appréciée. Néanmoins, Uber mise sur les avantages de la collaboration physique pour compenser cette perte de flexibilité. La réussite de cette politique dépendra de sa capacité à offrir d’autres avantages en échange.

Objectifs de la restructuration : clarté et rapidité

Uber restructure pour clarifier la responsabilité des projets, accélérer la prise de décision et favoriser l’innovation. « Une organisation plus légère signifiera une responsabilité plus claire, des décisions plus rapides et plus de temps consacré à l’innovation », affirme le PDG.

La simplification des niveaux hiérarchiques doit permettre une identification claire des responsables de projets. Cela devrait réduire les délais et encourager l’initiative individuelle. En aplatissant la structure, Uber espère stimuler l’autonomie des équipes et recentrer les dirigeants sur les stratégies plutôt que sur la gestion quotidienne.

La restructuration présente des risques : la suppression de 20% des managers peut laisser des vides dans l’encadrement, surtout si des profils expérimentés partent. La concentration géographique pose un dilemme pour de nombreux employés, et la fin du télétravail pourrait affecter l’image de l’entreprise dans un secteur valorisant la flexibilité. Enfin, alors que la concurrence sur le marché des robotaxis s’intensifie, Uber doit prouver que cette simplification améliorera effectivement son agilité et sa compétitivité sans compromettre son capital humain ni sa capacité d’innovation.