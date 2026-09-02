Pollution : Plastic Odyssey lance une mission au Gabon

Après trois ans et demi d’expéditions mondiales de diagnostic, Plastic Odyssey franchit un cap stratégique majeur. L’organisation pivote vers des missions de dépollution ciblées et structurées dans les sanctuaires naturels protégés. La mission de reconnaissance au Gabon, lancée en août 2026, incarne un nouveau modèle de RSE fondé sur la gouvernance collaborative, les partenariats multi-niveaux et la création d’impact environnemental mesurable.

Depuis la mi-août, quatre membres de l’équipe Plastic Odyssey sillonnent les côtes du parc national de Loango au Gabon, équipés de drones pour cartographier 80 kilomètres de littoral envahi par le plastique. Cette mission de reconnaissance marque un tournant stratégique pour l’organisation internationale. Après trois ans et demi de diagnostics à travers le monde, Plastic Odyssey se réoriente vers des opérations de dépollution ciblées et structurées. Le Gabon devient ainsi le laboratoire de ce nouveau modèle axé sur la gouvernance collaborative et l’impact mesurable.

Plastic Odyssey : de l’observation à l’action

Plastic Odyssey a navigué sur les océans pendant plus de trois ans, documentant la pollution plastique dans de nombreux territoires. Cette phase exploratoire laisse désormais place à une action concrète et mesurable. L’organisation abandonne son approche documentaire pour une intervention opérationnelle de grande envergure dans les sanctuaires naturels. Le parc national de Loango, inscrit sur la liste indicative de l’UNESCO depuis 2022, est le premier terrain d’expérimentation de ce modèle transformé.

Des opérations ciblées dans les sanctuaires naturels

La mission au Gabon illustre cette nouvelle direction. Pendant quinze jours, l’équipe collecte des données précises grâce aux drones et à des relevés sur le terrain. Comme le rapporte Direct Infos Gabon, l’objectif est de traiter la pollution plastique en amont, là où les déchets prennent naissance. Finies les escales multiples, place à des opérations concentrées, planifiées sur plusieurs années et impliquant gouvernements, institutions internationales et acteurs locaux. L’opération de dépollution prévue pour 2027-2028 au Gabon mobilisera des moyens logistiques inédits, dont un cargo à voiles de 250 tonnes prévu pour 2029, afin de transporter les déchets collectés vers des centres de tri et de recyclage.

Gouvernance collaborative : le projet Loango

La mission repose sur une architecture de partenariat sophistiquée. L’UNESCO, gestionnaire du patrimoine mondial, apporte sa légitimité institutionnelle. L’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) du Gabon garantit l’ancrage territorial. La Wildlife Conservation Society (WCS) mobilise son expertise en conservation, et l’association La Légion Bleue assure la mobilisation citoyenne. Chaque partenaire joue un rôle distinct : l’UNESCO valide les protocoles scientifiques, l’ANPN coordonne les autorisations administratives, la WCS supervise l’impact écologique et La Légion Bleue mobilise les bénévoles. Gabonreview.com résume : « Avant de ramasser, il faut mesurer ; avant de transporter, il faut déterminer les volumes et les points de collecte. »

Mesurer et pérenniser l’impact

La cartographie des 80 kilomètres de côtes constitue un outil stratégique. Les drones captent des images géolocalisées et horodatées, et les équipes analysent la composition des déchets. Ces données alimentent un tableau de bord pour dimensionner les moyens nécessaires pour 2027-2028. Chaque indicateur sera suivi et publié. Plastic Odyssey s’inspire de son expérience, notamment sur l’île Henderson en 2024, où 9,3 tonnes de déchets avaient été collectées et triées.

L’ambition dépasse le simple nettoyage. Plastic Odyssey vise à créer une filière nationale de collecte, tri et valorisation du plastique au Gabon. Les partenaires locaux formeront des équipes permanentes pour poursuivre les opérations après le départ de l’organisation internationale. Des centres de tri seront installés, des emplois créés, et l’économie circulaire sera encouragée. Les autorités gabonaises pourront répliquer ce modèle dans d’autres parcs nationaux et zones urbaines, privilégiant un impact systémique durable.