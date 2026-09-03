La Fondation A.R.CA.D embarque avec Pierre-Louis Attwell contre le cancer

Transformer un IMOCA en espace de dialogue entre patients, médecins et acteurs de la santé : c’est le pari porté par la Fondation A.R.CA.D et Pierre-Louis Attwell. Engagé dans sa préparation du Vendée Globe 2028, le skipper de RESILIENT met cette fois la course au large au service de la sensibilisation aux cancers digestifs, avec le soutien institutionnel de BeOne Medicines. Une démarche où prévention, activité physique, expérience patient et engagement sociétal naviguent dans le même sens.

La Fondation A.R.CA.D et Pierre-Louis Attwell placent les patients au cœur de RESILIENT

Le 2 septembre 2026, la Fondation A.R.CA.D, Pierre-Louis Attwell et son Team RESILIENT ont offert une journée de navigation à bord de l’IMOCA du skipper à neuf patients atteints de cancers digestifs, ainsi que quatre médecins-experts. Le programme a dépassé très largement la simple découverte d’un bateau de course. L’objectif affiché consiste à créer, durant quelques heures, un cadre différent de celui de l’hôpital, propice aux échanges entre malades et soignants, tout en faisant passer des messages de prévention et de dépistage.

Les personnes annoncées à bord ont entre 32 et 78 ans et sont suivies à Paris, Nancy, Nantes ou Brest. Pour elles, l’enjeu est de sortir momentanément d’un quotidien souvent scandé par les consultations, les examens et les traitements. Il s’agit aussi de découvrir de l’intérieur l’univers d’un IMOCA et de partager une expérience avec d’autres patients confrontés à la maladie.

Cette logique donne une dimension particulière au partenariat. La relation patient-médecin change de décor et, avec elle, la manière d’échanger. À bord, le dispositif veut créer un espace moins institutionnel, sans prétendre se substituer au parcours de soins. Pour une démarche à forte composante sociétale, la nuance est essentielle : la navigation devient ici un support de dialogue, d’information et de respiration, pas une promesse thérapeutique.

Pierre-Louis Attwell connaît lui-même la réalité d’une maladie digestive chronique. Atteint de la maladie de Crohn depuis l’adolescence, il est également patient-expert. Son engagement est intimement lié à son histoire familiale puisque son père est décédé des suites d’un cancer digestif. Le skipper fait désormais de son projet sportif un levier pour parler plus largement des maladies chroniques, du handicap invisible et, avec la Fondation A.R.CA.D, du cancer. « Naviguer permet souvent de prendre du recul. Si cette journée peut offrir quelques heures d’évasion aux patients, favoriser les échanges avec leurs médecins et contribuer à faire passer un message sur l’importance du dépistage, alors elle aura pleinement rempli son rôle », a déclaré Pierre-Louis Attwell.

La Fondation A.R.CA.D veut sortir les cancers digestifs du silence

Derrière l’expérience maritime se trouve un enjeu de santé publique massif. Près de 100.000 personnes seraient diagnostiquées chaque année d’un cancer digestif en France, sur 433.136 nouveaux cas de cancers recensés tous les ans. Cela représente près d’un quart des nouveaux cancers. Le cancer colorectal figure parmi les pathologies les plus fréquentes et les plus meurtrières de cette famille de maladies.

Le choix de mettre l’accent sur le dépistage n’est donc pas accessoire. L’initiative doit notamment contribuer à promouvoir le dépistage du cancer colorectal et à mieux faire connaître des maladies décrites par les organisateurs comme encore trop silencieuses, méconnues ou difficiles à évoquer.

En parallèle, l’activité physique adaptée fait partie des messages portés par le partenariat. Cette dimension rejoint un mouvement plus large du sport-santé : le ministère des Sports inscrit ainsi son opération nationale Septembre Bouge dans la Stratégie nationale sport-santé 2025-2030 et prévoit plus de 150 séances en ligne de 30 minutes pendant le mois de septembre.

Le rôle de l’activité physique chez les personnes atteintes d’un cancer est également mis en avant par des professionnels de santé dans d’autres mobilisations récentes. À l’occasion d’Hémato Run, le professeur Emmanuel Raffoux expliquait à La Dépêche du Midi, le 1er septembre 2026, que l’activité physique adaptée constitue un soin de support pouvant améliorer la qualité de vie, aider à mieux supporter les traitements et favoriser la récupération. Le contexte pathologique est différent, puisqu’il s’agit ici de cancers du sang, mais le principe rejoint l’un des axes défendus par l’opération RESILIENT : remettre en mouvement sans transformer la performance sportive en objectif pour le patient.

Créée en 2006 et présidée par le professeur Thierry André, la Fondation A.R.CA.D indique consacrer son action aux cancers digestifs autour de trois grandes missions : la recherche, l’information et la prévention. Elle finance notamment des essais cliniques académiques et développe des projets destinés aux patients, aux aidants, aux soignants et au grand public.

« Ce partenariat incarne pleinement nos missions : rapprocher la recherche, les soins, les patients et la société civile. Aux côtés de Pierre-Louis, nous voulons porter le message que les cancers digestifs ne doivent plus être des cancers silencieux, et que les patients ne doivent jamais naviguer seuls face à la maladie », déclare Ségolène de Retz, directrice générale de la Fondation A.R.CA.D.

BeOne Medicines soutient une initiative au croisement de l’oncologie et de l’humain

Le troisième acteur de l’opération est BeOne Medicines, une entreprise internationale spécialisée en onco-hématologie qui découvre et développe des traitements contre le cancer, avec un portefeuille couvrant l’hématologie comme les tumeurs solides. L’entreprise apporte un soutien institutionnel à la journée afin de contribuer au bien-être des patients et aux échanges avec les professionnels de santé.

Le soutien à RESILIENT s’inscrit justement sur un autre terrain : celui du lien avec les patients et de la prévention. « Chez BeOne, nous avons la conviction que la lutte contre le cancer se gagne aussi grâce à des initiatives qui replacent l’humain au cœur. En soutenant ce projet, nous réaffirmons notre engagement à accélérer la prise en charge des patients atteints de cancers digestifs, en alliant sensibilisation, prévention, innovation thérapeutique et solidarité », a déclaré Florence Burdy, directrice Communication et Relations avec les Associations de patients de BeOne Medicines France. Pour une entreprise de santé, ce type de soutien fait se rencontrer plusieurs dimensions habituellement abordées séparément : innovation scientifique, prévention, relations avec les associations de patients et qualité de vie.

RESILIENT prolonge l’engagement de Pierre-Louis Attwell jusqu’au Vendée Globe 2028

La journée du 2 septembre 2026 n’a été qu’un premier jalon. Le partenariat doit se poursuivre lors de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. La Fondation A.R.CA.D prévoit une présence sur le village de Saint-Malo du 20 octobre au 1er novembre 2026, avec des actions d’information autour des cancers digestifs, du dépistage et de l’activité physique adaptée. Trois patients ou proches ayant perdu leur conjoint doivent également pouvoir bénéficier, avec leur famille, d’un temps avec Pierre-Louis Attwell et d’une visite privée de l’IMOCA RESILIENT.

Le calendrier doit ensuite s’élargir. De nouvelles sorties avec des patients, des actions consacrées aux proches et aux aidants ainsi que d’autres initiatives sont envisagées en 2027. L’idée d’un documentaire retraçant l’aventure humaine, médicale et sportive est également évoquée. Les organisateurs précisent toutefois que le développement de ces projets dépendra de la mobilisation de partenaires financiers.

Pour Pierre-Louis Attwell, cette feuille de route se confond désormais avec sa trajectoire sportive. Skipper professionnel et patient-expert, il porte RESILIENT avec l’ambition d’associer performance en course au large et impact sociétal jusqu’au Vendée Globe 2028, indique le Team RESILIENT. L’histoire récente de la voile rappelle d’ailleurs combien ces deux univers peuvent se croiser : Charlie Dalin avait ainsi remporté le Vendée Globe 2024-2025 alors qu’il menait un combat contre un cancer digestif, pour souligner la force symbolique que le sport peut prendre lorsque la maladie entre dans le parcours d’un marin.

Le bateau devient ainsi davantage qu’un support de compétition. Pour RESILIENT et la Fondation A.R.CA.D, il doit servir de point de rencontre entre des patients, des médecins, une fondation de recherche, une entreprise de santé et le grand public. Le prochain cap est déjà tracé : prolonger cette mobilisation de la Route du Rhum jusqu’aux actions prévues en 2027, avant l’échéance sportive du Vendée Globe 2028.