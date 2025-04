Vinted, Airbnb, Revolut : ce que vous risquez si vous oubliez de les déclarer cette année

La période de déclaration des revenus arrive à grands pas pour les Français, et 2024 ne fait pas exception. À partir du 10 avril, chacun devra remplir cette obligation fiscale en intégrant une liste plus fournie de revenus à déclarer. Cette année, une attention particulière est portée aux revenus annexes ainsi qu’aux comptes bancaires en ligne.

Les revenus à déclarer : ce qu’il faut savoir

Les revenus à déclarer ne se limitent pas aux salaires, primes ou pensions habituels. Il faut aussi déclarer les revenus annexes provenant d’activités diverses comme le covoiturage, la vente en ligne sur Vinted, LeBonCoin ou Airbnb, ainsi que des services rémunérés comme le soutien scolaire, le bricolage ou le jardinage.

Pour ces revenus complémentaires, il est nécessaire de remplir le formulaire complémentaire n° 2042 C pro. Les services se rapprochant d’une science ou d’un art doivent être reportés à la ligne 5 KU, alors que les activités commerciales ou artisanales se notent à la ligne 5 NP.

Les comptes bancaires en ligne : attention particulière

Les comptes en ligne tels que Revolut, N26 et Paypal sont considérés comme détenus à l’étranger et doivent être déclarés. Toutefois, il existe quelques exceptions : si le compte est seulement utilisé pour régler des achats ou recevoir des paiements de ventes dont le montant est inférieur à 10 000 €, s’il est rattaché à un autre compte en France ou si les encaissements annuels restent en dessous de ce seuil. Pour cela, il faut cocher la case 8UU.

Si vous ne déclarez pas ces comptes, les pénalités peuvent être sévères : 1 500 € par compte, voire 10 000 € lorsque le compte se trouve dans un pays qui n’a pas de convention fiscale avec la France. Notons aussi que Paypal peut bénéficier d’une exemption sous certaines conditions particulières.

La vente entre particuliers : ce qu’il faut retenir

Les ventes entre particuliers ne sont pas automatiquement exonérées de déclaration si certains seuils sont dépassés. Pour les biens comme les métaux précieux, bijoux, œuvres d’art, pièces de collection et antiquités dont la valeur dépasse 5 000 €, une déclaration s’impose. Par ailleurs, si ces objets sont achetés ou fabriqués dans le but de les revendre et que les recettes annuelles dépassent 305 €, l’activité pourrait être requalifiée en activité professionnelle.

Le covoiturage : mode d’emploi fiscal

Le covoiturage, une pratique courante, nécessite aussi un petit coup d’œil du point de la déclaration fiscale. En effet, vous n’avez pas à déclarer ces revenus si le partage des frais suit certaines règles : le trajet doit être effectué à titre personnel avec un tarif qui ne dépasse pas le barème des frais kilométriques. De plus, la part des frais de carburant et de péage doit rester à la charge du conducteur.

Revenus Airbnb et location touristique

Les revenus perçus grâce à des locations immobilières via Airbnb doivent également être mentionnés sur votre déclaration. Cependant, pour la résidence principale, les revenus inférieurs à 760 € ne sont pas imposables. Par ailleurs, si les revenus totaux restent en dessous de 77 700 €, ils seront automatiquement soumis au régime « micro BIC ». Au-delà, c’est le régime « réel » qui s’applique.

Plateformes numériques : les nouvelles obligations

Les plateformes comme Vinted, LeBonCoin et Airbnb sont tenues désormais de transmettre aux autorités fiscales françaises les informations sur les transactions réalisées par leurs utilisateurs.