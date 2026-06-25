Usines automobiles : quand la RSE s’évapore à 40°C

Fin mai 2026, un jeune travailleur de 19 ans décède d’un coup de chaleur sur une toiture. Un mois plus tard, les usines automobiles françaises transforment ce signal d’alerte en crise ouverte. Chez Stellantis, Renault et Toyota, les thermomètres affichent entre 38 et 40°C dans les ateliers. Les salariés, équipés de vêtements de sécurité lourds, subissent une température ressentie de 43 à 44°C.

Un décès en mai, des alertes en juin : la santé au travail comme angle mort du management

La mort d’un travailler de 19 ans en mai aurait dû provoquer un électrochoc. Le décès survenu fin mai était directement lié à un coup de chaleur. Pourtant, aucune mesure structurelle n’a été prise avant l’arrivée de la canicule de juin. Les constructeurs ont continué à faire tourner leurs lignes de production comme si de rien n’était. Cette inertie révèle une défaillance managériale majeure : l’absence totale d’anticipation face à un risque connu et documenté.

David Bellanger, délégué syndical central CGT chez Renault Cléon, alerte : « Nous sommes inquiets car la température est de 37 à 38 degrés dans les ateliers. À cela il faut rajouter les vêtements de travail que portent les salariés, chaussures de sécurité, veste et pantalon lourds pour certains secteurs, les gants obligatoires, plus le mouvement répétitif pour le personnel posté. Donc si on associe tout ça, on a un ressenti de 43-44 degrés sans problème. Nous sommes inquiets pour la santé et la sécurité des salariés. » Ces 2.500 salariés de l’usine normande travaillent dans des conditions que n’importe quel manuel de management jugerait inacceptables.

Malaises, vomissements, coups de chaleur : des indicateurs de défaillance managériale

Les cas se multiplient. À Renault Sandouville, quatre passages au service médical ont été enregistrés lors d’un CSE extraordinaire, pour plus de 2.000 personnes. Un chiffre qui peut sembler faible, mais qui masque une réalité plus sombre : combien de salariés souffrent en silence, par peur de ralentir la production ou de perdre leur prime ?

La CGT de Stellantis Mulhouse dénonce : « Dans ces conditions, c’est l’angoisse même avant d’être au travail. » Cette phrase résume l’échec du management : quand les salariés redoutent d’arriver sur leur poste, l’entreprise a perdu toute légitimité à parler de bien-être au travail. Les 1.700 ouvriers de l’atelier de Sausheim travaillent sous des tôles datant des années 1960-1970, véritables « passoires thermiques » qui ajoutent 4 à 5°C supplémentaires par rapport à la température extérieure.

Les mesures cosmétiques (pauses, eau, ventilateurs) : du greenwashing social

Face à la pression syndicale, les directions déploient des « plans chaleur ». Chez Stellantis Sochaux, 26 ventilateurs adiabatiques mobiles ont été installés pour 2.500 opérateurs. Des pauses supplémentaires de 10 minutes sont accordées. De l’eau est mise à disposition. Ces mesures, bien que nécessaires, relèvent du strict minimum légal. Elles ne s’attaquent pas à la racine du problème : des bâtiments inadaptés et une organisation du travail qui privilégie la production à tout prix.

La CGT de Stellantis Mulhouse dénonce : « Le plan chaleur de la direction n’est pas à la hauteur et ne protège en rien les travailleurs. » À Renault Cléon, les syndicats pointent l’insuffisance des mesures face à l’ampleur du risque.Le plan chaleur se déclenche à partir de 27°C à Sandouville, mais les mesures restent largement insuffisantes pour protéger réellement les salariés.

Ces dispositifs relèvent du « greenwashing social » : ils permettent aux directions de cocher des cases sans remettre en cause leur modèle. Les obligations légales des employeurs en matière de chaleur au travail sont pourtant claires, mais leur application reste cosmétique.

La mobilisation syndicale comme révélateur de crise managériale

La CGT a déposé un préavis de grève du 23 au 28 juin chez Stellantis Sausheim. Mais l’appel n’a mobilisé qu’un seul salarié sur 1.700 le 22 juin. Faut-il y voir une adhésion des salariés aux mesures patronales ? Ou plutôt la peur de perdre des primes, dans un contexte économique tendu ?

La CFDT adopte une stratégie différente. Un délégué de Toyota Onnaing explique : « Les salariés ne veulent pas réduire la production, mais trouver le meilleur ajustement pour produire tout en étant en bonne santé. » Cette position révèle la difficulté des syndicats à construire un rapport de force dans un secteur sous pression. Elle montre aussi la division des salariés, pris entre la nécessité de défendre leur santé et la crainte de fragiliser leur outil de travail.

« Les clients peuvent attendre, notre santé doit passer avant tout » : quand les salariés redéfinissent les priorités

Face à cette division, la CGT tente de reformuler les priorités. « Les clients peuvent attendre, notre santé doit passer avant tout le reste », affirme le syndicat chez Stellantis Mulhouse. Cette phrase marque une rupture symbolique : elle conteste frontalement la logique productiviste qui gouverne l’industrie automobile.

Mais cette contestation peine à s’incarner dans un mouvement de masse. Les appels à la grève restent largement inaudibles face à la pression économique. Les salariés sont coincés : revendiquer leur droit à la santé, c’est risquer de fragiliser leur emploi dans un secteur en pleine mutation.