Démarchage téléphonique : les risques de conformité qui menacent votre entreprise

À partir d’aujourd’hui, 11 août 2026, tout appel commercial sans consentement préalable expose votre entreprise à une amende pouvant atteindre 375 000 euros. Par appel. Les dirigeants qui pensaient que les sanctions de la DGCCRF ne concernaient que les fraudeurs découvrent aujourd’hui qu’une simple erreur procédurale peut coûter des millions. Le passage d’un régime d’opposition (Bloctel) à un régime de consentement préalable obligatoire redéfinit les règles du jeu commercial et impose aux responsables RSE et compliance une vigilance absolue.

Pourquoi cette réforme impacte directement la responsabilité des dirigeants

Le décret publié au Journal officiel le 25 juillet 2026 transforme le démarchage téléphonique en zone de risque juridique majeur. Contrairement au système Bloctel, où l’oubli d’une vérification restait sanctionnable mais toléré, la nouvelle législation exige un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque. Aucune case précochée, aucun renouvellement automatique : la durée de validité ne peut excéder un an.

Pour les dirigeants, la question n’est plus seulement commerciale mais pénale. La responsabilité personnelle peut être engagée en cas de défaillance systémique des procédures internes. Les directions juridiques et les responsables conformité doivent désormais documenter chaque étape de la collecte du consentement avec la même rigueur qu’un traitement de données personnelles sous RGPD.

De 75 000 à 375 000 euros par appel : la dissuasion en chiffres

Les sanctions frappent différemment selon la nature juridique de l’auteur. Une personne physique s’expose à 75 000 euros par appel illicite, tandis qu’une personne morale peut recevoir une amende de 375 000 euros pour chaque violation constatée. Si votre centre d’appels passe 200 appels non conformes en une journée, l’addition théorique atteint 75 millions d’euros pour une société. La DGCCRF dispose désormais d’un arsenal répressif sans précédent, comparable aux sanctions RGPD de la CNIL.

Au-delà du montant, la publicité des sanctions constitue un risque réputationnel considérable. Les entreprises condamnées voient leur nom publié, impactant leur attractivité commerciale et leur capacité à recruter des talents sensibles aux enjeux éthiques.

11 millions d’euros d’amendes en 2025 : les précédents qui font peur

En 2025, avant même l’entrée en vigueur de la réforme, la DGCCRF a infligé 11 millions d’euros d’amendes après avoir contrôlé 6 300 établissements. Les secteurs de la rénovation énergétique et des télécommunications concentraient l’essentiel des infractions. Ces chiffres montrent que l’autorité dispose déjà des moyens opérationnels pour intensifier ses contrôles en 2026. Les entreprises qui tablaient sur une période de tolérance administrative risquent de déchanter rapidement.

Les précédents comme l’amende historique infligée à Interflora pour manquements au consentement illustrent la détermination des régulateurs à faire respecter les règles de protection des consommateurs, même pour des acteurs réputés.

Construire une politique interne de conformité consentement

La mise en conformité ne se résume pas à modifier un formulaire web. Elle impose une refonte complète des procédures commerciales, marketing et techniques. Les entreprises doivent cartographier l’ensemble des points de collecte (site web, salons, partenaires), documenter les finalités précises de chaque consentement et garantir la traçabilité des preuves pendant toute la durée de validité.

Audit des procédures de collecte : documenter, tracer, valider

L’audit de conformité commence par l’inventaire exhaustif des bases de contacts. Chaque numéro de téléphone doit être associé à une preuve de consentement horodatée, avec indication de la finalité acceptée (par exemple : démarchage pour produits d’assurance habitation). Les formulaires doivent expliciter clairement l’objet du consentement, sans formulation ambiguë du type « recevoir des informations commerciales et partenaires ». Le Monde rappelle que le consentement doit être aussi facile à retirer qu’à donner, imposant la mise en place de mécanismes de révocation accessibles (lien de désinscription, numéro dédié).

Les systèmes CRM doivent intégrer des champs obligatoires pour enregistrer la date, l’heure, le canal et la formulation exacte du consentement. En cas de contrôle, l’entreprise doit pouvoir produire ces éléments en quelques minutes.

Formation des équipes : responsabiliser les opérationnels

Les téléopérateurs et commerciaux constituent la première ligne de risque. Leur formation doit couvrir non seulement les aspects juridiques (qu’est-ce qu’un consentement valide ?) mais aussi les conséquences concrètes d’une infraction. Les scripts d’appel doivent intégrer une vérification systématique du consentement en début d’échange, avec obligation de documenter tout refus ou révocation immédiate dans le CRM.

Les managers commerciaux doivent être formés à détecter les signaux d’alerte : taux de plaintes anormalement élevé, écarts entre volumes d’appels et base consentante, ou pratiques déviantes de certains collaborateurs sous pression de résultats.

L’application extraterritoriale : quand la loi française s’exporte

La DGCCRF a clairement indiqué que les entreprises étrangères contactant des consommateurs français doivent respecter la législation française, quel que soit leur lieu d’établissement. Cette application extraterritoriale, similaire au RGPD, pose des défis d’enforcement mais aussi des risques pour les groupes internationaux opérant depuis des plateformes offshore.

Les entreprises étrangères contactant la France : obligations et risques

Une société basée au Maroc, en Tunisie ou à Maurice qui prospecte le marché français par téléphone tombe sous le coup de la loi française. Les autorités peuvent bloquer les numéros identifiés, demander la coopération des opérateurs télécoms et, dans certains cas, engager des poursuites via les conventions d’entraide judiciaire internationale. Les groupes multinationaux doivent donc auditer leurs filiales et sous-traitants étrangers avec la même exigence que leurs entités françaises.

Les contrats de sous-traitance avec des centres d’appels offshore doivent intégrer des clauses de conformité explicites, assorties de pénalités financières en cas de manquement. Le donneur d’ordre reste responsable civilement et pénalement des pratiques de ses prestataires.