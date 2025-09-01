Une pierre ramassée par un gendarme s’illumine… puis s’enflamme : la découverte qui intrigue la France

Un événement singulier a récemment fait le tour de la tranquille commune de Camiers dans le Pas-de-Calais. Lors d’une ronde près d’une plage, un gendarme a aperçu et ramassé un caillou à l’allure fluorescente, sans se douter de ce qui allait suivre. Quelques heures plus tard, l’objet s’est mis à brûler spontanément, provoquant une brûlure légère au militaire. Cet incident fait ressurgir la question des vestiges de la Seconde Guerre mondiale et de leurs conséquences.

Découverte étonnante et suite immédiate

Le drame s’est déroulé sur un chemin non loin de la plage de Camiers, où le gendarme a d’abord remarqué ce caillou au look étrange. D’apparence fluorescent, il était principalement blanc, même s’il pouvait présenter des teintes roses ou d’autres couleurs. Peu de temps après l’avoir touché, le caillou s’est enflammé et a atteinte des températures pouvant grimper jusqu’à 1 000 °C. Fort heureusement, l’intervention rapide a limité la blessure à une simple brûlure légère.

À la suite de l’accident, des messages d’alerte ont été envoyés aux postes de secours locaux et diffusés sur les réseaux sociaux pour avertir la population des risques associés à ces objets radioactifs.

Origine du caillou : souvenir de guerre

Les analyses ont montré que ce caillou était en réalité un fragment de phosphore, matériau utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour fabriquer des bombes incendiaires. Le phosphore s’enflamme au contact de l’air une fois séché, mais reste sans danger lorsqu’il est immergé dans l’eau.

Cette découverte est d’autant plus surprenante qu’elle constitue le premier cas signalé dans le Pas-de-Calais. « Nous pensons qu’il s’agit d’un vestige de la guerre d’autrefois », a expliqué un porte-parole de la gendarmerie locale. Bien que des recherches aient été menées sur place pour dénicher d’autres fragments similaires, aucune nouvelle trouvaille n’a été rapportée.

Restez vigilants et informés

Face à cette situation potentiellement dangereuse, les habitants et les vacanciers sont invités à rester attentifs lorsqu’ils se promènent sur les plages pour garantir la sécurité publique. Les autorités rappellent de ne surtout pas manipuler ces objets insolites découverts sur le rivage. Les messages d’alerte précisent, par exemple, que « le caillou était blanc mais il peut être rose ou d’une autre couleur ».

Par ailleurs, cet incident rappelle l’importance de continuer à surveiller les lieux susceptibles de receler des reliques dangereuses issues de périodes de conflit. La sécurité publique repose autant sur la réactivité des forces locales que sur la coopération des citoyens qui signalent toute anomalie.