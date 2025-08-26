Panique sur le littoral : ces créatures marines mortelles forcent la fermeture de plages entières

La découverte récente de galères portugaises le long des côtes du sud-ouest français a provoqué une vive alarme et conduit à la fermeture temporaire de plusieurs plages. Ces animaux marins, malgré leur allure intrigante, présentent un danger sérieux pour les baigneurs à cause de leur venin potentiellement mortel. Cette situation soulève des interrogations sur les effets du réchauffement de la planète sur la faune marine et les retombées sur le tourisme estival.

Les galères portugaises : une menace venue des tropiques

Les galères portugaises, connues scientifiquement sous le nom de Physalia physalis, sont souvent prises pour des méduses à cause de leur ressemblance. Elles se distinguent par un « chapeau » flottant à la surface, qui peut rappeler un sac en plastique transparent gonflé. Sous l’eau, elles déploient des tentacules urticants pouvant atteindre 20 mètres de long. Originaires des régions tropicales, ces organismes ont été observés non seulement dans l’Atlantique mais aussi récemment en Catalogne (Espagne).

La présence inhabituelle de ces créatures sur nos plages françaises est liée à une modification des températures le long du littoral, favorisant ainsi leur prolifération. Ces variations amènent ces animaux dangereux à s’aventurer dans des eaux plus froides que ce à quoi ils sont habitués.

Fermeture des plages : une décision de sécurité

Face à ce risque, plusieurs plages du sud-ouest ont été fermées depuis le vendredi 25 juillet afin de garantir la sécurité de tous. Les plages concernées comprennent celles d’Hendaye ainsi que plusieurs spots populaires à Biarritz comme Marbella et Milady. À Anglet, des plages telles que Petite Chambre d’Amour, Sables d’Or, Marinella, Corsaires et Madrague sont également fermées. Plus au nord, dans les Landes, les plages Le Penon et Agréou à Seignosse ainsi que Cap de l’Homy à Lit-et-Mixe ne sont pas accessibles aux baigneurs.

Cette décision intervient en pleine saison touristique et pourrait peser sur l’économie locale dépendante du tourisme de plage. Néanmoins, elle paraît indispensable pour éviter tout accident dû aux piqûres venimeuses de ces physalies.

Risques et précautions contre les physalies

Les piqûres de galères portugaises peuvent entraîner de graves brûlures, voire provoquer un arrêt cardiaque chez l’humain. Le venin libéré par leurs tentacules peut causer une gamme de symptômes, allant de simples rougeurs à des complications respiratoires ou cardiaques sévères. Par exemple, le 28 juillet, un jeune homme a dû être évacué après avoir été piqué sur la grande plage de Biarritz, ce qui rappelle qu’il faut réagir vite en cas de problème.

Il est recommandé aux personnes se baignant de respecter strictement les interdictions affichées et d’éviter tout contact avec ces organismes échoués sur le sable. En cas de piqûre, il faut rincer immédiatement la zone affectée avec de l’eau de mer sans frotter et appeler les secours si nécessaire.

Un phénomène révélateur du réchauffement climatique

L’apparition de ces galères portugaises dans la région souligne l’influence du réchauffement climatique sur nos écosystèmes marins. Avec la hausse continue des températures, ce genre d’incident pourrait se reproduire de plus en plus souvent.

Ce phénomène appelle à repenser notre façon d’interagir avec la nature et à prendre conscience des mesures à mettre en place pour limiter ces effets indésirables. Les autorités locales collaborent étroitement avec les scientifiques pour surveiller la situation, garantir la sécurité publique et informer chacun des enjeux environnementaux du moment.