Objets radioactifs découverts à Tours : une alerte à ne pas négliger

En mai 2025, une trouvaille inattendue a fait du bruit dans le quartier Lakanal-Strasbourg à Tours. Une habitante, en fouillant des meubles fraîchement achetés sur Leboncoin, y a mis la main sur des objets chargés de radioactivité. Ce fait rappelle qu’il faut rester vigilant quand on acquiert des biens d’occasion.

Un incident surprenant dans un coin paisible

Le 11 mai 2025, c’est avec étonnement et une pointe d’inquiétude qu’une résidente du quartier Lakanal-Strasbourg a découvert des objets portant le symbole du trèfle radioactif, accompagnés de l’avertissement « danger de mort ». Parmi ces objets figuraient des réveils phosphorescents et des fioles suspectes, provenant de la maison d’un horloger décédé dont les enfants vendaient les effets de famille. Pour rappel, ces pièces datent des années 1940, à l’époque où le radium était largement employé pour ses propriétés phosphorescentes.

Face à cette situation bien particulière, les autorités ont rapidement sécurisé le périmètre et évalué les risques. Les sapeurs-pompiers spécialisés de la cellule mobile d’intervention radiologique (Cmir) de Chinon sont intervenus, avec pas moins de neuf véhicules mobilisés pour cette opération.

Les autorités s’activent vite

Cet incident a déclenché le plan Orsec par la préfecture d’Indre-et-Loire, montrant à quel point la menace pouvait être prise au sérieux. Parallèlement, l’Autorité de sûreté et de radioprotection (ASNR) devait intervenir en début de semaine suivante afin de gérer au mieux les problèmes liés aux radiations.

Le commandant Éric Foussard, expert reconnu des risques liés aux radiations dans la région, a précisé que, même si le danger était qualifié de « minime », il restait « facilement détectable ». Selon lui, « ce genre de substance peut devenir dangereux s’il est abîmé ou manipulé sans précaution » – un rappel pour tous de toujours manipuler ces objets avec le plus grand soin.

Prendre en main les risques du radium

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) s’est chargée des objets contaminés pour garantir leur élimination en toute sécurité. Par mesure de précaution, l’accès à la maison a été interdit et la propriétaire a été relogée temporairement chez un proche.

On sait que les particules radioactives émises par le radium sont particulièrement dangereuses lorsqu’elles sont inhalées ou ingérées. Jadis, le radium servait à rendre phosphorescents les cadrans d’horloges et autres instruments nocturnes, mais de nos jours, il faut le manipuler avec une grande rigueur à cause de ses effets négatifs sur la santé.

Restez vigilant face aux dangers cachés

Chaque année, l’Andra récupère plusieurs dizaines d’objets radioactifs découverts dans divers lieux – que ce soit dans des caves, greniers ou lors de brocantes. Des campagnes régulières sont donc menées pour informer le public sur les risques liés au radium contenu dans ces vieilleries. Il est conseillé aux particuliers de ne jamais démonter ou ouvrir de tels objets suspects et de faire appel à un centre spécialisé en cas de doute.

La découverte à Tours met en lumière un souci plus vaste concernant des plateformes comme Leboncoin, qui ne contrôlent ni l’origine ni la composition des articles mis en vente. La prudence individuelle reste donc indispensable pour éviter que ces matériaux dangereux ne se propagent.