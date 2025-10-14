Une fortune cachée dans l’océan : la découverte qui pourrait bouleverser l’économie mondiale

Les océans de notre planète regorgent de mystères, et l’un des plus surprenants est sans doute la présence de millions de tonnes d’or dissous dans leurs eaux. Même si l’extraction reste compliquée, cette richesse représente une valeur potentielle énorme qui pourrait bien bouleverser l’économie mondiale si jamais on parvient à la récupérer. Comprendre ce phénomène et ses implications nous aide à imaginer les évolutions possibles dans le domaine de l’extraction minière.

Une quantité d’or insoupçonnée

Les estimations actuelles indiquent que les océans contiennent environ 20 millions de tonnes d’or dissous, avec une concentration ultra-diluée d’un gramme d’or pour 100 millions de tonnes métriques d’eau de mer. Cette présence s’explique principalement par l’érosion des terres, les évents hydrothermaux situés au fond marin et le transport par le vent de minuscules particules d’or depuis la terre ferme.

Par ailleurs, la répartition géographique joue un rôle important. Les océans couvrent environ 71 % de la surface terrestre, et certaines zones, comme la mer Méditerranée, l’océan Atlantique et l’océan Pacifique Nord, affichent des concentrations plus élevées. Ces régions pourraient être visées pour une exploitation future si l’on arrive à relever les défis techniques.

Une valeur impressionnante et des défis techniques

Financièrement parlant, la valeur totale de cet or dissous pourrait atteindre environ 2,13 quadrillions d’euros, chaque tonne étant évaluée à environ 106,3 millions d’euros. Toutefois, son extraction s’avère complexe en raison de sa faible concentration dans l’eau de mer. Autrefois, diverses méthodes ont été proposées pour récupérer cet or. Par exemple, un article publié en 1941 dans Nature présentait une méthode électrochimique, qui s’est finalement révélée cinq fois plus coûteuse que la valeur de l’or extrait.

Plus récemment, en 2018, une étude parue dans le Journal of the American Chemical Society a mis au point un matériau innovant, comparable à une « éponge » capable d’extraire des traces d’or en seulement deux minutes. Bien que cette technique soit prometteuse à petite échelle, elle n’est pas encore prête pour une application industrielle à grande échelle.