Une explotation de Buenos Aires livrait 150 000 kilos de viande par an, elle a modifié son système et en 6 ans a atteint 2,3 millions

En 2018, l’estancia Santa Marta produisait 150 000 kilos de viande par an. En 2025, elle en a produit 2,3 millions, selon les chiffres cités par le média argentin Valor Carne. Une production multipliée par plus de 15 en six ans.

Installée à Balcarce, dans la province de Buenos Aires, l’exploitation appartient à la Compañía de Tierras Sud Argentino. Le basculement a démarré en 2019, avec un changement complet de méthode de production.

De la vente du veau à l’engraissement complet

Jusqu’en 2019, les producteurs vendaient leurs veaux juste après le sevrage. Depuis, l’établissement garde les animaux jusqu’à la fin du cycle productif, en intégrant directement la production agricole et l’élevage. De nouveaux aliments ont été introduits et l’organisation du bétail revue.

Ignacio Anchorena, administrateur de l’estancia Santa Marta, cité par Valor Carne, explique qu’avant, ils vendaient le veau au moment du sevrage, alors que désormais l’animal reste dans le système jusqu’à la fin du cycle.

L’établissement engraisse désormais quelque 8 000 veaux par an, dont 4 000 propres à Santa Marta et 4 000 achetés à différents producteurs d’élevage. Le cycle se déroule en quatre étapes :

l’élevage, pendant laquelle les veaux naissent sur place ou sont intégrés après avoir été achetés ailleurs ; la croissance, avec une alimentation sur pâturages et cultures jusqu’à atteindre entre 270 et 300 kilos ; l’engraissement, 80 à 90 jours en enclos avec une alimentation spécifique ; et enfin la vente, destinée principalement aux supermarchés et, dans certains cas, à l’exportation.

Moins d’aliment pour produire un kilo de viande

Parmi les changements techniques figure l’incorporation de 70 hectares de betterave fourragère. Cette culture, utilisée pour nourrir le bétail et contribuer au processus d’engraissement, présente un avantage de rendement notable : selon les responsables de l’établissement, un seul hectare de betterave peut remplacer huit hectares d’herbes, les cultures fourragères d’hiver auparavant mobilisées pour la même fonction.

L’exploitation a aussi installé des technologies destinées à contrôler l’alimentation des animaux et à améliorer l’efficacité du processus d’engraissement. Par ailleurs, la quantité d’aliment nécessaire pour produire un kilo de viande pendant la phase d’engorde est passée de 11 à 7 kilos.

L’intégration de l’agriculture et de l’élevage sur un même site, combinée à ces changements d’alimentation et de gestion des troupeaux, explique l’essentiel de cette progression en six ans.