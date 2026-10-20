Charbon : 95% des entreprises sans plan de transition selon Urgewald

Le rapport 2026 d’Urgewald met en lumière une crise de gouvernance d’entreprise : 95% des sociétés charbonnières listées sur la Global Coal Exit List n’ont pas de plan pour abandonner le charbon, en contradiction avec les standards ESG demandés par les investisseurs institutionnels. Publié le 20 octobre 2026, ce document révèle un fossé entre les engagements affichés par l’industrie et la réalité opérationnelle.

Une industrie sans plan de transition

Urgewald a documenté 1 500 entreprises et 1 150 filiales, constatant que presque aucune n’a de plan crédible pour quitter le charbon thermique. Pacôme David-Mauduit, chercheur senior chez Urgewald, résume le problème : « Pour chaque projet abandonné, trois nouveaux sont annoncés. Le pipeline de nouveaux actifs charbonniers atteint désormais 1 510 projets. » En 2025, 76 projets ont été annulés tandis que 257 nouveaux ont vu le jour, démontrant une accélération paradoxale. Malgré les pressions réglementaires et les risques financiers, les entreprises poursuivent leur développement.

Impact sur la notation ESG et le financement

La Global Coal Exit List est une référence pour 717 institutions financières mondiales qui limitent leurs investissements. L’absence de plan de transition expose les entreprises à une dégradation de leur notation ESG, essentielle pour obtenir des capitaux. Les fonds d’investissement excluent systématiquement ces entreprises, affectant la liquidité nécessaire pour les opérations et projets. Les conseils d’administration qui ignorent cette dynamique risquent d’engager leur responsabilité fiduciaire, exposant les actionnaires à des pertes dues à la dépréciation rapide d’actifs non conformes aux trajectoires de neutralité carbone. La transparence accrue exigée par les régulateurs rend cette gouvernance défaillante de plus en plus évidente.

Les géants du charbon face à la gouvernance responsable

China Energy Investment Group planifie 44 GW de nouvelles capacités charbonnières sans stratégie de sortie progressive. Les entreprises chinoises contrôlent 70% du pipeline global, soit 740 GW, quatre fois la flotte américaine actuelle. Cette expansion s’accompagne d’une gouvernance opaque, limitant la traçabilité des décisions stratégiques et empêchant l’évaluation des risques climatiques. Les conseils d’administration privilégient la sécurité énergétique nationale, créant une dissonance avec les standards ESG internationaux.

En Inde, Coal India, le plus grand producteur mondial, développe 552 millions de tonnes de nouvelle capacité pour répondre aux besoins énergétiques de sa population. L’Inde représente 18% du pipeline mondial, illustrant la tension entre développement économique et responsabilité climatique. Les dirigeants indiens invoquent le droit au développement, compliquant l’application des critères ESG dans un contexte de justice climatique contestée.

Standards ESG vs. réalité opérationnelle

Les entreprises charbonnières développent des stratégies d’évitement des critères ESG. Certaines diluent la traçabilité via des filiales, d’autres investissent marginalement dans les renouvelables tout en s’étendant. Les projets de conversion charbon-chimie sont présentés comme de la diversification industrielle. Les résolutions climatiques adoptées sont souvent vagues, sans objectifs quantifiés, satisfaisant formellement les exigences de reporting, mais trompant les investisseurs non spécialisés.

Turquie : subventions et responsabilité d’entreprise

Malgré son rôle de co-hôte de la COP 31, la Turquie maintient 2,4 milliards d’euros de subventions annuelles pour le charbon. En juin 2026, Cenal Elektrik a annoncé un projet de 1 050 MW à Çanakkale, illustrant la contradiction entre son rôle diplomatique et sa politique énergétique. Vladimir Slivyak, de l’ONG Ecodefense, critique le soutien financier indirect au régime de Poutine à travers les importations de charbon turques, créant une dépendance géopolitique problématique.

Vers une obligation légale de transition

La directive européenne sur le devoir de vigilance impose aux entreprises d’intégrer les risques climatiques dans leur gouvernance. Les dirigeants du secteur charbonnier sont de plus en plus responsabilisés, avec des procès climatiques visant leurs conseils d’administration. Heffa Schücking d’Urgewald souligne : « L’électrification sans abandon du charbon, c’est comme se doucher avec de l’eau polluée. »