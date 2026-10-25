Il a cédé 400 000 hectares à un pays d’Amérique du Sud pour établir un réseau de parcs nationaux aussi grand que la Suisse

Kristine McDivitt Tompkins, présidente de Tompkins Conservation et ancienne directrice exécutive de l’entreprise de vêtements outdoor Patagonia, a cédé environ 408 000 hectares de terrains à haute valeur biologique à l’État chilien, rapporte Diario Uno. Cette cession a été conclue dans le cadre d’un accord formel avec le gouvernement chilien, scellant les acquisitions foncières menées par elle et son défunt époux, l’entrepreneur Douglas Tompkins.

L’accord a été signé le 15 mars 2017 entre Kristine McDivitt et Michelle Bachelet, alors présidente du Chili. La donation portait précisément sur 407 625 hectares de forêts, rivières, zones humides et montagnes du sud du pays. Combinée aux terres publiques apportées par l’État chilien, elle a permis de constituer un réseau de parcs d’environ 4,5 millions d’hectares, une superficie comparable à celle de la Suisse, précision faite que cette comparaison vaut pour l’ensemble des aires protégées et non pour la seule donation familiale.

Le gouvernement de Bachelet a de son côté ajouté plus de 949 000 hectares de terrains publics à la protection environnementale.

Huit parcs nationaux sont nés ou se sont agrandis grâce à cet accord : cinq ont été créés et trois autres étendus. Parmi eux figurent le Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins et le Parque Nacional Patagonia. En février 2019, le ministère chilien des Biens nationaux a confirmé que les huit parcs du réseau avaient achevé leur procédure officielle.

Un projet lancé en 1991

Tout a commencé en 1991, lorsque Douglas Tompkins et son épouse ont acquis le Fundo Reñihué, un domaine de 16 800 hectares situé dans la région de Los Lagos. Le couple a racheté des dizaines de terrains attenants, notamment par l’intermédiaire d’organisations comme The Conservation Land Trust.

En 2004, ils ont acquis l’Estancia Valle Chacabuco, dans la région d’Aysén, plus de 70 000 hectares alors dégradés par le surpâturage. Des clôtures ont été retirées sur plusieurs centaines de kilomètres et les sols ont fait l’objet d’une restauration active.

Douglas Tompkins est mort en décembre 2015, à 72 ans, dans un accident de kayak sur le lac General Carrera, en Patagonie chilienne. Kristine McDivitt a repris seule la direction du projet pour mener à terme la donation que le couple avait engagée.

Leur travail s’est aussi étendu à l’Argentine, où ils ont acquis des terrains pour restaurer des écosystèmes et favoriser la création d’aires protégées. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, les initiatives du couple et de leurs collaborateurs ont contribué à la création de 13 parcs au Chili et en Argentine, pour une surface combinée de 5 millions d’hectares, au moment de leur reconnaissance en 2018.