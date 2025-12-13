Un navire fantôme surgit du désert : la découverte qui retourne tous les archéologues

En 2008, une découverte inattendue a lieu dans l’un des déserts les plus arides du monde : le désert du Namib. Des mineurs travaillant pour la société Namdeb (spécialisée dans l’extraction de diamants) mettent au jour les restes d’un navire portugais vieux de près de 500 ans, raconte le magazine Indian Defence. Identifié comme le Bom Jesus — aussi appelé « Bon Jésus » — ce bâtiment constitue un témoignage rare de la Renaissance et de l’Âge des Découvertes.

Ce que raconte le Bom Jesus

Le Bom Jesus, une caraque ou nef portugaise, fait naufrage en mars 1533 après plusieurs jours en mer. Placé sous le commandement de la couronne portugaise, il avait pour mission de rallier les Indes orientales afin de rapporter des épices et des matières rares. C’est pourtant au large de la côte namibienne, bordant l’océan Atlantique, que le navire trouve son destin. Les conditions météorologiques extrêmes, aggravées par une violente tempête, auraient poussé le navire sur un récif, pensent plusieurs historiens.

Sur le site, désormais baptisé « épave d’Oranjemund », aucun reste humain n’a été découvert, alors que le Bom Jesus pouvait embarquer jusqu’à 200 marins. Les spécialistes estiment que certains membres d’équipage ont peut‑être réussi à gagner les plages de Namibie.

Objets et trésors retrouvés

Lors de la découverte, les mineurs de Namdeb mettent au jour une épave remarquablement conservée, protégée par le climat hyperaride et les dunes poussées par le vent. Parmi les trouvailles figurent plus de trésor maritime, des centaines de kilogrammes de lingots de cuivre, des défenses d’ivoire, ainsi que des pièces d’armement et de navigation. L’état presque intact des objets est souligné par le Dr Dieter Noli, l’archéologue sud‑africain qui dirige les recherches.

Ces artefacts forment un « instantané » précieux du commerce maritime de l’époque moderne, reliant Lisbonne, l’Afrique de l’Ouest et l’Inde. Le gouvernement du Portugal a cédé ce trésor à la Namibie, un geste salué pour la coopération en matière de conservation du patrimoine historique.

Ce que ça change et l’avenir de la découverte

Le Bom Jesus n’est pas qu’une épave : c’est un pont vers le passé, qui relie les continents à travers les réseaux commerciaux du XVIe siècle. L’étude des objets continue d’apporter de nouvelles perspectives à l’archéologie maritime et à l’histoire économique grâce aux technologies modernes. La Namibie envisage d’ouvrir un musée maritime à Oranjemund (ville minière au sud‑ouest de la Namibie) pour exposer ces trésors et permettre au public de s’approprier cette histoire fascinante.

Sur le plan juridique, la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique encadre le site, qui est placé sous la tutelle pleine et entière de la Namibie. Dans un monde post‑colonial, cet échange entre le Portugal et la Namibie est souvent présenté comme un exemple positif de gestion éthique des découvertes historiques.