Un loup défie toutes les règles au Canada : sa technique de chasse laisse les chercheurs perplexes

Un loup, ou plus précisément une louve, a récemment attiré l’attention des scientifiques après avoir adopté un comportement peu commun pour se nourrir sur les côtes de la Colombie-Britannique, au Canada. Dans la localité reculée de Bella Bella, elle a, pour la première fois, utilisé un objet comme outil en remontant un piège à crabes, laissant les observateurs à la fois perplexes et impressionnés.

Ce qui s’est passé à Bella Bella

En 2023, des chercheurs ont installé des casiers sur la berge pour lutter contre l’invasion de crabes indésirables. Ces pièges sont faits de paniers remplis de poissons, attachés à des bouées par une corde : un dispositif simple, mais efficace.

Peu après, une louve a été filmée en train de tirer sur la corde pour ramener la bouée vers elle, montrant une suite d’actions réfléchies plutôt qu’un geste isolé. Ce comportement, qualifié de « petite prouesse », semble être une première dans le règne animal pour l’utilisation concrète d’un outil dans le but de se nourrir.

Quelques mois plus tard, un autre loup de la même meute a lui aussi été observé exécutant la même action, ce qui suggère une transmission sociale des savoirs au sein du groupe. Ces faits ont été documentés par des vidéos qui ont non seulement surpris les experts, mais posent aussi des questions fascinantes sur l’intelligence et l’adaptabilité des loups.

Ce que disent les scientifiques et les questions que cela soulève

Des chercheurs du monde entier ont exprimé leur admiration face à cet exemple d’intelligence adaptative. L’Association protection des animaux sauvages a déclaré sur Franceinfo : « C’est une intelligence adaptative, donc elle s’adapte à son milieu, à ce qui lui permet de vivre. C’est un observateur aussi. Mais si c’est vrai, on ne peut que rester admiratif, et encore plus interrogatif. » Cette prouesse a captivé les écologistes et ouvre de nouvelles pistes de recherche sur la cognition animale.

Les vidéos apportent une preuve tangible que ces animaux majestueux pourraient être capables d’actions qu’on réservait auparavant aux primates ou aux humains, suggérant une forme de communication interspécifique.

Le fait qu’un autre membre de la meute reproduise le geste renforce l’hypothèse d’une transmission sociale des compétences entre individus.

D’où pourrait venir ce comportement ?

Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses sur ce comportement inédit, soulignant la complexité cognitive des loups lorsqu’ils imitent des actions humaines.

Certains chercheurs pensent que les loups ont observé des humains installer et manipuler ces pièges, puis les ont imités. D’autres privilégient l’idée de l’essai‑erreur : l’odeur alléchante des poissons aurait poussé les loups à tester différentes stratégies jusqu’à réussir.