Accor accélère sa transformation durable avec « Hosting Change »

Accor et Hosting Change : une feuille de route durabilité ambitieuse

Dévoilé récemment, le plan « Hosting Change » d’Accor s’inscrit dans la continuité des engagements ESG du groupe, tout en renforçant leur portée. Présenté comme une feuille de route à horizon 2030, ce programme vise à structurer l’ensemble des actions du groupe autour de la durabilité, en intégrant des objectifs mesurables et des échéances précises.

Dès son annonce, Accor a insisté sur la nécessité d’accélérer la transition écologique dans l’hôtellerie, un secteur fortement exposé aux enjeux climatiques et à la pression réglementaire. « Nous devons transformer notre modèle pour répondre aux attentes croissantes de nos clients et des investisseurs en matière de durabilité », a indiqué un dirigeant du groupe, selon Ideal Investisseur. Cette orientation répond aussi à une évolution du marché, marquée par une demande accrue pour des séjours plus responsables.

Les piliers du plan Hosting Change et la durabilité au cœur du modèle

Le plan Hosting Change repose sur plusieurs axes structurants. D’abord, la réduction de l’empreinte carbone des hôtels constitue un objectif prioritaire. Accor prévoit notamment d’accélérer la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec les trajectoires climatiques internationales.

Ensuite, le groupe met l’accent sur la gestion durable des ressources. Cela inclut la réduction du gaspillage alimentaire, l’optimisation de la consommation d’eau et le recours accru aux énergies renouvelables. Selon les éléments communiqués, une part significative du parc hôtelier devra être engagée dans des certifications environnementales reconnues d’ici 2030.

Par ailleurs, la dimension sociale occupe une place importante. Accor entend renforcer ses politiques en matière d’inclusion, de formation et de conditions de travail. « La durabilité ne se limite pas à l’environnement, elle inclut aussi nos collaborateurs et les communautés locales », précise le groupe dans ses communications officielles.

Accor face aux attentes du marché et aux pressions réglementaires

Avec Hosting Change, Accor cherche à anticiper les évolutions du cadre réglementaire européen et international. Les nouvelles normes en matière de reporting extra-financier et de transition énergétique imposent en effet aux grands groupes de structurer leurs engagements.

Dans ce contexte, la stratégie du groupe apparaît comme une réponse aux exigences des investisseurs, de plus en plus attentifs aux critères ESG. Les fonds d’investissement et les institutions financières privilégient désormais les entreprises capables de démontrer une trajectoire crédible de décarbonation.

En parallèle, les clients jouent un rôle déterminant. Les études sectorielles montrent que la demande pour des offres hôtelières durables progresse rapidement. Accor entend ainsi capter cette évolution en intégrant des standards environnementaux dans l’ensemble de son portefeuille de marques.

Hosting Change : quels moyens et quels bénéfices pour Accor ?

Pour atteindre ses objectifs, Accor mobilise des moyens financiers et opérationnels significatifs. Le groupe s’appuie sur ses équipes internes, mais aussi sur des partenariats avec des acteurs spécialisés dans la transition écologique.

Les investissements concernent notamment la rénovation énergétique des établissements, le déploiement de technologies plus sobres et la formation des équipes. À moyen terme, ces efforts devraient permettre de réduire les coûts d’exploitation, en particulier liés à l’énergie.

En outre, Accor entend renforcer le suivi et la transparence de ses engagements. Le groupe prévoit d’améliorer ses outils de reporting afin de mesurer précisément les progrès réalisés sur ses objectifs environnementaux et sociaux. Cette volonté de traçabilité répond à une exigence croissante des régulateurs, mais aussi des parties prenantes, qui attendent des indicateurs fiables et comparables dans le temps.

Enfin, Accor mise sur un effet d’image. En renforçant sa crédibilité sur les enjeux de durabilité, le groupe espère consolider sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel. Hosting Change apparaît ainsi comme un levier de transformation globale, à la fois environnementale, sociale et économique.