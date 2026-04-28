Pourquoi de plus en plus de jardiniers abandonnent le buttage des pommes de terre : ils font plutôt ça et récoltent sans effort

Le jardinage est plein de traditions transmises de génération en génération. Parmi elles, le buttage des pommes de terre, amonceler de la terre au pied des plants, a longtemps été vu comme la garantie d’un bon rendement. Pourtant, selon Le Journal des Seniors, une nouvelle méthode, qualifiée de « formidable astuce », bouscule ces habitudes. Elle propose de se passer du buttage traditionnel, de ménager le dos des jardiniers et d’obtenir des résultats spectaculaires, promettant une véritable « sérénité totale » au potager.
Le buttage, c’est fini pour certains jardiniers
Les pratiques évoluent. Là où le buttage, long et pénible, était incontournable chaque printemps, on peut aujourd’hui s’en passer complètement, favorisant ainsi un jardinage durable. « Oubliez la binette et laissez le potager faire son œuvre » pourrait bien devenir la devise des mains vertes cette saison. Dès la fin avril, quand les jeunes pousses de pommes de terre atteignent 15 à 20 centimètres, il est temps d’agir.
Plutôt que de se fatiguer à buter, on conseille de couvrir le sol avec un mélange d’éléments organiques, une méthode qui peut être complétée par le compostage en tranchée. Cette alternative, en plus d’être libératrice, transforme un après-midi de boulot pénible en un moment plus relax.
Ce qu’il vous faut et comment procéder
Pour adopter cette méthode, il ne faut pas grand-chose :
- une grosse botte de paille classique,
- 50 litres de tonte d’herbe parfaitement sèche,
- et 50 litres de feuilles mortes ramassées en fin d’année,
sans oublier l’utilisation d’engrais naturels. Pas besoin de dépenses importantes pour la mettre en place.
Une fois le mélange prêt, étalez-le sur le sol en couche généreuse de 10 à 15 centimètres. Ce manteau végétal isole bien les tubercules. En plus de protéger contre le verdissement, il empêche les mauvaises herbes de pousser en bloquant leur accès à la lumière.
Ce que vous y gagnez
Les avantages sont nombreux. La couche végétale conserve l’humidité du sol de façon très efficace, ce qui réduit les arrosages fréquents. Résultat : moins de temps passé courbé avec la binette.
Au moment de la récolte, le travail s’en trouve simplifié. Il suffit d’écarter à la main la paille et les feuilles pour découvrir des légumes propres et de récoltes abondantes. Fini l’usage intensif de la fourche-bêche ; la récolte devient plus douce et moins laborieuse.
Une méthode qui change la manière de jardiner
Adopter cette approche présente plusieurs bénéfices : soulagement physique (moindre fatigue du dos et réduction du travail pénible) et résultats visibles avec des légumes propres et volumineux. Que l’on soit novice ou expérimenté, il y a matière à revoir ses habitudes pour profiter de la liberté offerte par cette astuce.
À l’approche de mai, nombreux sont les jardiniers susceptibles d’adopter cette « pratique libératrice » qui promet de redonner du souffle à leur potager. Alors, prêt à changer vos habitudes de jardinage et à tester cette technique dès la saison prochaine ?