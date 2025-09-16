Observer les échanges entre baleines à bosse et orques révèle un comportement aussi fascinant qu’inattendu qui laisse perplexes bien des chercheurs. Ces géants marins, réputés pour leur taille impressionnante et leurs chants ensorcelants, joueraient aussi un rôle de protecteurs dans la vie marine grâce à leurs adaptations marines. Un fait marquant s’est produit en mai 2012 dans la baie de Monterey, en Californie : un groupe de baleines à bosse est intervenu pour défendre une baleine grise et son petit lors d’une attaque d’orques.

Une intervention étonnante

Lors de cette confrontation, deux baleines à bosse étaient déjà présentes sur place. Après que le baleineau ait été fauché par les orques, environ 14 autres baleines à bosse sont arrivées pour défendre la carcasse contre les prédateurs. L’une d’elles s’est particulièrement démarquée en se positionnant tout près du corps du jeune cétacé, émettant de fortes vocalises et secouant sa queue à chaque fois qu’une orque osait s’approcher pour se nourrir. Pendant six heures et demie, ces baleines ont mis en œuvre leurs nageoires et queues pour tenir les orques à distance.

Des pistes pour expliquer ce comportement

Pourquoi prendre le risque de protéger une autre espèce ? Entre 1950 et 2012, on a recensé 115 interactions de ce genre entre ces deux espèces. Les chercheurs avancent quelques hypothèses. Les orques menacent souvent les jeunes baleines à bosse, ce qui pourrait expliquer que ces dernières interviennent parfois pour interrompre leurs chasses. Il se pourrait aussi que cet acte de « sauvetage » soit un réflexe inné, un comportement hérité pour se défendre et protéger les membres vulnérables de leur propre espèce.

Les liens familiaux pourraient aussi jouer un rôle (rappelez-vous que les baleineaux retournent souvent dans la même zone d’alimentation et de reproduction que leurs mère, créant ainsi une communauté étroitement soudée).

Les talents cognitifs surprenants des cétacés

On met aussi en avant les capacités cognitives élevées des baleines à bosse pour expliquer ce comportement atypique. Lori Marino souligne que ces cétacés disposent d’une intelligence générale développée, ce qui leur permettrait d’avoir des réactions empathiques assez complexes. Ce type de comportement ne se limite pas aux baleines, puisque d’autres mammifères marins, comme les dauphins, ont aussi été observés en train de seconder différentes espèces.

D’autres théories évoquent même la possibilité que ces interventions soient liées à un sentiment de revanche ou à une forme de réciprocité envers des congénères qui auraient déjà subi des attaques similaires par le passé, potentiellement influencées par des changements environnementaux.

Des répercussions sur la vie marine

Les actions des baleines à bosse modifient nettement les rôles de chasse dans les océans, influençant ainsi l’équilibre des écosystèmes marins. Dans 89 % des cas recensés, les orques s’en prenaient à d’autres espèces marines (comme les phoques ou marsouins) plutôt qu’aux baleines à bosse adultes. En pertubant ces chasses, elles modifient potentiellement la répartition des proies et l’organisation des prédateurs.