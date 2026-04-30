Les plus anciennes datent du Ve siècle avant notre ère : des dizaines d’épaves surgissent du détroit de Gibraltar, les archéologues n’en reviennent pas

Des épaves datant du Ve siècle avant notre ère viennent d’être découvertes dans le détroit de Gibraltar.

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Clément Prat
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Les plus anciennes datent du Ve siècle avant notre ère : des dizaines d'épaves surgissent du détroit de Gibraltar, les archéologues n'en reviennent pas
Les plus anciennes datent du Ve siècle avant notre ère : des dizaines d’épaves surgissent du détroit de Gibraltar, les archéologues n’en reviennent pas © RSE Magazine

Depuis plusieurs années, le détroit de Gibraltar livre un vrai trésor archéologique sous ses eaux. Entre la pointe sud de l’Europe et les premières terres africaines, ce passage entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique révèle une richesse inattendue de ses fonds marins. Le professeur Felipe Cerezo Andreo, de l’Université de Cadix, dirige les recherches intensifiées depuis 2019, qui ont mis au jour des dizaines d’épaves, dont certaines remontent au Ve siècle avant notre ère, rapporte BFMTV. Ces trouvailles stimulent l’imagination et enrichissent notre connaissance du commerce et des opérations militaires qui ont traversé la région, tout comme d’autres découvertes archéologiques dans le monde.

Le détroit de Gibraltar, un carrefour stratégique

Le détroit de Gibraltar, un peu comme le détroit d’Ormuz, est un passage incontournable pour les navires qui vont de la Méditerranée vers l’Atlantique. Tout bateau qui emprunte cette voie doit le traverser, et beaucoup attendent des conditions météo favorables dans la baie d’Algésiras. La proximité de Cadix, ville espagnole du sud, renforce l’importance géographique de l’endroit. Cette position a permis aux navires commerciaux et militaires d’assurer la liaison entre deux mondes pendant des siècles, laissant derrière eux des vestiges de grande valeur.

Les recherches ont permis d’identifier 151 sites sous-marins, dont 124 épaves inédites. Ces vestiges sont enfouis à plusieurs mètres de profondeur sous la surface de la mer, offrant un aperçu exceptionnel des échanges commerciaux et des actions militaires qui ont marqué l’histoire.

Ce que racontent les épaves

Parmi les épaves découvertes, on trouve un navire de commerce datant du Ve siècle avant Jésus-Christ, qui transportait probablement de la sauce de poisson produite à Cadix. Cette cargaison témoigne des relations économiques florissantes de l’époque. Les guerres napoléoniennes, au début du XIXe siècle, ont aussi laissé leur marque avec des épaves militaires célèbres.

Les fonds abritent également des vestiges de sous-marins utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui rappelle l’importance stratégique du détroit au fil du temps. Ces découvertes ne sont pas seulement intéressantes pour l’archéologie : elles renvoient aussi aux combats et aux enjeux qui ont eu lieu dans ces eaux.

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