Yuka, foodwatch et France Assos Santé lancent une pétition pour exiger l’encadrement des aliments ultra-transformés qui représentent 60% de l’offre alimentaire française. Les trois organisations demandent l’interdiction de la publicité ciblant les enfants et un étiquetage obligatoire.

Des associations lancent une pétition contre les aliments ultra-transformés

L’offensive contre les aliments ultra-transformés franchit un nouveau cap avec une mobilisation inédite. Trois organisations de premier plan – Yuka, foodwatch et France Assos Santé – conjuguent leurs expertises pour contraindre les autorités françaises à réguler enfin ces produits industriels qui colonisent silencieusement nos habitudes alimentaires depuis des décennies.

Cette convergence militante émerge sur fond d’urgence sanitaire : les aliments ultra-transformés monopolisent désormais près de 60 % de l’offre alimentaire hexagonale. Plus alarmant encore, ils composent la moitié des calories ingérées par les enfants, contre 36 % chez les adultes. Ces données, révélées par une enquête de 60 Millions de consommateurs en décembre dernier, témoignent d’une mutation profonde et préoccupante de notre écosystème nutritionnel.

Un plaidoyer contre l’absence d’encadrement réglementaire

La pétition fustige l’inertie réglementaire française face à l’accumulation de preuves scientifiques accablantes. Plus d’une centaine d’études établissent désormais des corrélations inquiétantes entre la consommation de ces produits et une constellation de pathologies chroniques : obésité, diabète de type 2, affections cardiovasculaires, certains cancers, voire troubles dépressifs. Cette problématique touche particulièrement les additifs invisibles qui se cachent dans nos aliments.

« Les stratégies de l’agro-industrie sur les aliments ultra-transformés se révèlent permissives, insidieuses et envahissantes dans le quotidien des jeunes », dénonce Audrey Morice, chargée de campagnes chez foodwatch France, selon Le Dauphiné. Cette charge vise particulièrement les techniques marketing qui empruntent aux méthodes déployées par l’industrie du tabac dans les années 1980-1990.

Trois axes de réglementation prioritaires

Les pétitionnaires articulent leurs revendications autour de trois mesures stratégiques, conçues pour protéger les populations les plus vulnérables. Ils exigent d’abord un encadrement draconien de la publicité ciblant les mineurs, avec une prohibition totale sur l’ensemble des supports médiatiques – télévision, réseaux sociaux, applications ludiques, jeux mobiles – ainsi que dans l’espace public avoisinant les établissements scolaires.

La deuxième mesure vise l’interdiction des artifices marketing ornant les emballages : mascottes aguicheuses, personnages de dessins animés, figurines à collectionner et autres cadeaux promotionnels. Cette interdiction s’étendrait aux allégations de santé mensongères qui travestissent la réalité nutritionnelle de ces produits.

Enfin, ils réclament un étiquetage obligatoire en façade des emballages, matérialisé par un bandeau noir accolé au Nutri-Score, permettant une identification immédiate de ces produits transformés.

Ces exigences puisent leur légitimité dans une réalité neurologique incontournable : avant 7-8 ans, les enfants demeurent incapables de décrypter l’intention persuasive d’un message publicitaire et peinent à distinguer contenu commercial et information objective. Cette immaturité cognitive constitue un terrain d’exploitation systématique pour l’industrie agroalimentaire, soucieuse de façonner durablement les préférences gustatives.

Des enjeux RSE cruciaux pour l’écosystème économique

Cette mobilisation transcende les considérations sanitaires pour interroger frontalement la responsabilité sociétale des entreprises. Les coûts induits par les maladies chroniques associées aux aliments ultra-transformés grèvent progressivement les budgets de santé publique, répercutant mécaniquement leurs effets sur les cotisations sociales patronales et la productivité des entreprises via l’absentéisme.

Pour les acteurs économiques du secteur agroalimentaire, cette pression citoyenne annonce une transformation paradigmatique. À l’image des poursuites judiciaires engagées par San Francisco contre l’industrie alimentaire, les entreprises doivent désormais anticiper une réorientation de leurs stratégies commerciales vers des pratiques plus vertueuses. La reformulation des recettes, l’abandon des additifs controversés et la révision des campagnes publicitaires s’imposent comme autant de défis stratégiques.

Julie Chapon, cofondatrice de l’application Yuka, souligne selon La Croix que ces produits « ont subi un processus de transformation si spécifique qu’on ne peut le reproduire dans une cuisine domestique », marquant une rupture fondamentale avec l’alimentation traditionnelle. Cette distinction technique impose aux industriels une transparence accrue sur leurs procédés de fabrication.

Une dynamique internationale en marche

La pétition puise son inspiration dans un mouvement réglementaire international qui démontre la faisabilité de ces mesures protectrices. Plusieurs États latino-américains prohibent déjà l’utilisation de mascottes et jouets promotionnels sur les emballages d’aliments portant des avertissements sanitaires. Le Royaume-Uni a récemment banni la publicité télévisée pour les produits hypercaloriques avant 21 heures, tandis que le Portugal va plus loin en interdisant cette promotion ciblant les moins de 16 ans dans un périmètre de cent mètres autour des écoles.

« La pétition formule des demandes qui ne font qu’épouser les recommandations des autorités sanitaires mondiales, notamment celles de l’Organisation mondiale de la santé », précise Audrey Morice. « La France connaît parfaitement les solutions expérimentées ailleurs. Pourtant, elle persiste dans l’immobilisme. »