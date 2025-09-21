Un immense réservoir d’eau douce découvert sous l’océan : les scientifiques n’en reviennent pas

Une trouvaille surprenante pourrait bien transformer notre vision des ressources en eau douce. Sous l’océan Atlantique, on a mis au jour une énorme réserve d’eau douce, qui représente une nouvelle source potentielle pour subvenir aux besoins en eau potable. Cette découverte soulève plusieurs interrogations sur les retombées environnementales et géopolitiques de son éventuelle exploitation.

Un coup d’œil sur le passé des explorations maritimes

Il y a près d’un demi-siècle, un navire de forage gouvernemental en quête de minéraux et d’hydrocarbures sous l’Atlantique a fait une trouvaille inattendue. En 1976, le U.S. Geological Survey (USGS) a foré un puits profond à proximité de Nantucket, dévoilant la présence surprenante d’eau douce à plusieurs centaines de mètres sous le fond marin. La même année, le navire USGS Glomar Conception a détecté de l’eau « douce ou adoucie » s’étendant du plateau continental de la Géorgie jusqu’à Georges Bank.

Ces premières observations ont attisé l’intérêt pour mieux cerner l’ampleur et les caractéristiques de cet aquifère sous-marin. Ce n’est qu’avec une expédition internationale récente que l’on a pu sonder plus en profondeur ce gisement prometteur.

L’expédition 501 : un projet international d’envergure

L’expédition 501 marque la toute première campagne internationale visant à étudier cet aquifère sous-marin de façon systématique. Menée au large de Cape Cod durant l’été, cette mission a mobilisé le bateau élévateur Robert, habituellement réservé aux plateformes pétrolières et aux parcs éoliens. Pendant trois mois, les chercheurs ont foré jusqu’à 400 mètres sous le fond marin, recueillant des milliers de carottes et des échantillons d’eau, soit presque 50 000 litres au total.

Ce projet titanesque, évalué à 25 millions d’euros, a bénéficié du soutien de la National Science Foundation des États-Unis et du Consortium Européen pour le Forage Océanique. Plus d’une douzaine de pays, représentés par leurs partenaires, se sont joints à cette formidable aventure scientifique.

Les résultats préliminaires et leurs ramifications

Les premières analyses laissent penser que l’aquifère pourrait s’étendre du New Jersey au Maine. Si ces estimations se confirment, il fournirait en eau douce une ressource suffisamment importante pour une métropole comme New York durant plusieurs siècles. On a détecté de l’eau douce et « presque douce » à différentes profondeurs, tant dans les zones peu profondes que celles plus abyssales que prévu initialement.

Les chercheurs suggèrent que cette eau pourrait provenir d’anciennes périodes de fonte, lorsque le niveau de la mer était plus bas. Il se pourrait également que ce système soit relié aux aquifères terrestres actuels, permettant à l’eau d’aujourd’hui de migrer progressivement vers l’océan.

Les défis sur le plan environnemental et technique

Si cet aquifère est constitué principalement d’eau fossile, il faudra veiller à son exploitation de manière à éviter une extraction trop rapide. Dans le cas où il bénéficierait d’un apport partiel depuis la terre ferme, toute extraction en mer pourrait influencer l’hydrologie des zones côtières.

Les défis techniques concernent notamment la mise en place de puits sous-marins conçus pour éviter que l’eau salée n’infiltre ou que le sédiment ne s’effondre. Les spécialistes en écologie devront aussi regarder de près la manière dont ces opérations pourraient modifier les gradients de pression, les habitats marins ainsi que les réserves terrestres avoisinantes.

Enfin, il existe des questions juridiques complexes autour de la propriété et des droits rattachés à cette ressource située sous les eaux relevant à la fois des autorités fédérales et étatiques. Les communautés indigènes et celles qui dépendent des activités côtières, comme la pêche, devront être associées à toute décision concernant son exploitation.