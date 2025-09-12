Des océans cachent d’immenses réserves d’eau douce : une découverte qui pourrait tout changer

Il y a environ cinquante ans, un navire du gouvernement américain a fait une découverte inattendue au large du New Jersey : une énorme réserve d’eau douce se trouverait sous l’océan. Elle pourrait s’étendre sur plus de 800 kilomètres jusqu’au Maine, ce qui pose de grandes questions sur comment gérer nos ressources en eau alors que la crise se renforce partout dans le monde.

La naissance d’une trouvaille

Tout a commencé il y a cinquante ans, quand les instruments d’un navire américain ont repéré des anomalies sous-marines près du New Jersey. Depuis, les chercheurs pensent que cet aquifère pourrait s’étendre jusqu’au Maine, couvrant plus de 800 kilomètres. Ce type de réservoir n’est pas unique, car des réserves similaires ont été repérées ailleurs, notamment le long de la côte sud-africaine.

Plus récemment, une équipe de chercheurs de la Colorado School of Mines est partie explorer cette réserve sous-marine. Avec une plateforme de forage capable d’atteindre jusqu’à 400 mètres sous le sol océanique, ils ont prélevé 50 000 litres d’eau douce pour les analyser, tout en explorant la technologie de dessalement durable. L’objectif est de savoir si cette eau est potable et de comprendre ses origines, qui pourraient être liées à la fonte d’anciens glaciers ou à des rivières sous-glaciaires.

Des enjeux pour demain

Les conséquences de cette découverte sont très importantes dans un monde où la crise mondiale de l’eau ne cesse de grimper. D’après les estimations des Nations Unies, d’ici cinq ans, la demande en eau pourrait dépasser de 40 % les réserves disponibles. Dans ce contexte, la réserve découverte au large du New Jersey pourrait satisfaire les besoins en eau de toute la ville de New York pendant environ 800 ans.

Avant de pouvoir utiliser cette ressource, plusieurs obstacles doivent être levés. Il faut d’abord se pencher sur les effets que pourrait avoir une exploitation intensive de cette réserve sur l’environnement marin et terrestre. Si elle est reliée à des nappes phréatiques terrestres, elle pourrait se renouveler naturellement ; sinon, son usage resterait limité dans le temps.

Enjeux sur le plan environnemental et économique

Exploiter cette réserve d’eau soulève aussi des questions, comme le risque de contamination par les eaux salées et les possibles dommages liés à l’exploitation minière sous-marine. Les scientifiques doivent donc examiner ces risques avant de lancer tout projet commercial. Par ailleurs, ils étudient aussi la rentabilité de l’opération afin de garantir un projet viable tout en préservant la nature.

Brandon Dugan, géophysicien et hydrologue impliqué dans ces recherches, affirme : « Nous devons étudier toutes les possibilités que nous avons pour trouver davantage d’eau pour notre société »